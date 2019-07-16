Столичные предприятия смогут получить льготные займы на приобретение отечественного оборудования

Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы до 100 млн руб. в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в рамках нового финансового продукта «Отечественное оборудование». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Новый финансовый продукт будет выдаваться на приобретение нового оборудования, страной-производителем которого является Россия, его монтаж и наладку, а также на пополнение оборотных средств, приобретение услуг промышленного инжиниринга, программного обеспечения для промышленных нужд и рефинансирование остатка основного долга по целевым кредитам, полученным на приобретение нового российского оборудования», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что правительство Москвы поступательно развивает систему государственной поддержки промышленности.

«В настоящий момент действуют налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны столицы, для предприятий со статусом промышленного комплекса. Большой вклад вносит деятельность Фонда поддержки промышленности и предпринимательства», – отметил Владимир Ефимов.

«Благодаря предоставлению льготных займов правительство Москвы не только развивает промышленность города и создает новые рабочие места, но и привлекает новые инвестиции в регион. Финансовый продукт МФППиП дает возможность получить кредитование на выгодных условиях в отношении 70% затрат на проект. Остальные 30% предприятия должны финансировать из собственных или заемных средств», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Размер займа может составлять от 20 до 100 млн руб., срок займа – не более пяти лет, процентная ставка по займу – от 3% до 5% годовых.