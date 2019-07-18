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Orange завершила сделку по приобретению Securelink за 515 миллионов евро

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Инвестиции и M&A

Группа Orange объявила о покупке 100% акций Securelink, ведущего независимого игрока в области информационной безопасности Европе. Процесс приобретения компании начался в мае 2019 г. – тогда группа подписала обязывающее соглашение с инвестиционным фондом Investcorp. Сейчас, получив разрешение властей, Orange завершила сделку стоимостью 515 млн евро.

В 2018 г. доход Securelink, в штате которой насчитывается более 660 сотрудников, составил 248 млн евро. Сегодня компания обслуживает около 2,1 тыс. клиентов из самых разных отраслей. Securelink предлагает пользователям консультации и профессиональные услуги в сфере кибербезопасности, круглосуточную поддержку CyberSOC (security operation center, центр по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности), а также расширенные возможности по обнаружению кибератак и реагированию на них.

Сильное положение Securelink в Европе позволило группе Orange значительно расширить возможности по поддержке клиентов в регионах своего присутствия и обеспечило ей беспрецедентный для отрасли масштаб. Команды Securelink в Швеции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Дании и Норвегии, а также четыре CyberSOC играют важную роль в превращении Orange в лидера на европейском рынке, где локальное присутствие является необходимым в глазах клиентов.

В свете появления все более продвинутых глобальных угроз обеспечение информационной безопасности — это одна из важнейших на сегодняшний день задач для любого предприятия. Для успешной работы на этом растущем рынке важен размер сети, соответствующий сложности атак, и непосредственная близость к клиентам. Сделка позволит Orange стать лидером отрасли в Европе: по итогам 2018 г. оценочный объем продаж группы составил более 600 млн евро, а число экспертов по кибербезопасности превысило 2,1 тыс. специалистов.

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