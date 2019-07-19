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Квартальная выручка SAP достигла 1,69 млрд евро

Бизнес Финансовые результаты

SAP представила результаты второго квартала и итоги первого полугодия 2019 года. Двузначный рост был зафиксирован во всех ключевых направлениях бизнеса. Облачная выручка SAP во втором квартале 2019 года достигла 1,69 млрд евро (по МСФО) или 1,72 млрд евро (не по МСФО), что на 40% выше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Валовая маржа облачного бизнеса увеличилась на 4%. Количество подписчиков SAP S/4HANA, флагманского решения SAP, во втором квартале выросло на 29%, составив более 11,5 тыс. клиентов. Операционная прибыль сократилась на 21%, это связано с продолжающейся реструктуризацией бизнеса, а также существенным ростом стоимости акций компании. Выручка компании в минувшем квартале увеличилась на 11% - до 6,63 млрд евро (по МСФО) или 6,66 млрд евро (не по МСФО).

Билл МакДермотт, генеральный директор SAP, отметил: «Мы добились двузначного роста общей прибыли, облачного и операционного дохода (не по МСФО). Решение Qualtrics стало глобальным стандартом в бизнесе для новой категории управления клиентским опытом, а платформа XM - важным инструментом цифровой трансформации во всем мире. Все это свидетельствует о правильно выбранной стратегии и фокусных направлениях бизнеса».

Лука Мучич, финансовый директор SAP, подчеркнул: «Предпринятые меры по повышению эффективности уже приносят результаты. У компании хорошие показатели рентабельности и операционной прибыли, несмотря на некоторые сдерживающие факторы, связанные с недавними крупными приобретениями и краткосрочной нестабильностью в Азии, которая повлияла на наши бизнес-показатели в регионе. Мы уверены в наших прогнозах и целях на 2019 год».

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