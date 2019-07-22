МКБ выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций серии 001Р-11 АФК «Система» объемом 10 млрд руб. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,4% годовых. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 тыс. руб. Дата погашения – 3640 день с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – четыре года.

Спрос инвесторов превысил 20 млрд руб. В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ капитал», Газпромбанк, банк «Открытие», Росбанк, «Сбербанк КИБ», «ИФК солид». Соорганизатор – «МТС банк». Агент по размещению – Газпромбанк.

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 г. достигла 773,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,5 трлн руб.