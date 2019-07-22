Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

МКБ выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций серии 001Р-11 АФК «Система» объемом 10 млрд руб. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,4% годовых. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 тыс. руб. Дата погашения – 3640 день с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – четыре года.

Спрос инвесторов превысил 20 млрд руб. В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ капитал», Газпромбанк, банк «Открытие», Росбанк, «Сбербанк КИБ», «ИФК солид». Соорганизатор – «МТС банк». Агент по размещению – Газпромбанк.

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 г. достигла 773,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,5 трлн руб.



Другие материалы рубрики

Крупнейший производитель микросхем заплатит огромный штраф за разорение конкурента и слишком дешевые чипы

Власти потратят 2,9 миллиарда на обучение россиян цифровой экономике

«ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах

У Microsoft рекордно выросли выручка и прибыль

В Казахстане перекроют интернет всем, кто не подключит государственное шпионское ПО

Экс-сотрудник Microsoft украл у компании $10 млн

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии