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Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2019 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 40% — до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США). Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей (54,2 млн долларов США) и снизилась на 90% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,3%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,8 млрд рублей (92,3 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 14,1%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 50% — до 13,1 млрд рублей (207,6 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 31,6%.

Выручка, без учёта «Яндекс.Маркета», выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 41% — до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США). Чистая прибыль, без учёта «Яндекс.Маркета» составила 4,5 млрд рублей (70,6 млн долларов США) и снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income), без учёта «Яндекс.Маркета», увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 31% и составила 6,9 млрд рублей (108,8 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin), без учёта «Яндекс.Маркета» — 16,6%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA), без учёта «Яндекс.Маркета» вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 48% — до 13,1 млрд рублей (207,6 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin), без учёта «Яндекс.Маркета» — 31,6%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2019 года: 75,0 млрд рублей (1 189,2 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 24,9 млрд рублей (395,5 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2019 года составила в среднем 56,9%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 56,2%, а в первом квартале 2019 года — 57,0% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2019 года 52,3%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 47,8%, а в первом квартале 2019 года — 51,2% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»). Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 9%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети «Яндекс»а выросло в совокупности на 17% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Количество платных кликов без учёта кликов на «Яндекс.Маркете» выросло на 20% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Средняя цена за клик без учёта цены кликов на «Яндекс.Маркете» выросла на 1% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Число поездок сегмента «Такси» выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

«Яндекс» представил концепцию умного дома под управлением голосового помощника Алисы. «Яндекс.Авто» стало официальным поставщиком мультимедиа-систем для автомобилей Renault, Nissan и LADA в России.

MLU B.V., объединённая компания «Яндекс».Такси и Uber, заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт» в России.

«Наша выручка растёт более чем на 40% год к году уже пятый квартал подряд, — сказал Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса». — Многолетние инвестиции позволили нам выстроить надёжную экосистему, которая обеспечивает быстрый рост как давно существующих, так и новых бизнесов. В результате наши нерекламные бизнесы приносят компании уже почти треть выручки. Впечатляет успех наших беспилотных автомобилей, в которых задействованы передовые разработки «Яндекс»а в области машинного обучения. Алиса, наш голосовой помощник, осваивает всё новые и новые платформы, помогая людям повсюду — и дома, и за рулём».

«В этом квартале у нас отличные результаты — рост выручки составил 41% по сравнению с предыдущим годом без учёта показателей «Яндекс.Маркета», — сказал Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса». — Сегмент Такси во втором квартале вышел на прибыль и в который раз показал трёхзначный рост. Рентабельность нашего сервиса онлайн-заказа такси продолжила расти, а юнит-экономика бизнеса по доставке еды значительно улучшилась. Недавно мы объявили о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний „Везёт“. Мы продолжим активно развивать такси в регионах, а также инвестировать в технологии и безопасность на этом рынке».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. В структуре общей выручки «Яндекс»а во втором квартале 2019 года она составила 70%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки «Яндекс.Маркета» за второй квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы во втором квартале 2019 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года и составила 55% от общей выручки компании во втором квартале 2019 года. Без учёта выручки «Яндекс.Маркета» за второй квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах «Яндекса» во втором квартале 2019 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети «Яндекса» выросла на 12% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2019 года она составила 15%. Рост связан в основном с увеличением вклада средних и малых партнёров Рекламной сети «Яндекса».

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси», во втором квартале 2019 года выросла на 116% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года и составила 21% в структуре общей выручки компании. Такой рост в основном обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси: выросло количество поездок, были оптимизированы бонусы партнерам. Рост выручки также связан с быстрым увеличением доходов «Яндекс.Такси» для бизнеса (они учитываются на валовой основе) и фудтех-направления.

Прочие доходы во втором квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 207% и составили 8% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Драйв», ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).

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