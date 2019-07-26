Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Новое в СХД
Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект

Спецпроекты

Пять стартапов получат инвестиции от Сбербанка

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

В Сбербанке подвели итоги второго набора внутреннего корпоративного акселератора Sberup. В рамках проведения «Демо-дня» девять лучших команд представили свои проекты жюри под председательством Германа Грефа и топ-менеджеров Сбербанка и Российской венчурной компании.

Сбербанк проинвестирует в четыре проекта, созданных собственными сотрудниками, и станет владельцем 10% акций в каждом из них. Еще один проект планируется развивать как внутреннее направление в банке.

Компания Quick dining room получит инвестиции на развитие решения по автоматизации работы кассиров в заведениях общественного питания, которое позволяет распознавать еду на подносе с помощью камер и алгоритма искусственного интеллекта, а затем передавать данные на кассу и терминал.

Компания «Сберзаряд» использует инвестиции на развитие продукта часовой, суточной аренды или покупки портативных зарядных устройств (пауэрбанков) для подзарядки электронных гаджетов в отделениях Сбербанка или точках партнеров.

Компания Hurma привлекла инвестиции на облачный сервис оценки и подбора высокоэффективных сотрудников на массовые вакансии с использованием искусственного интеллекта.

Компания Vanlav представила ИИ-сервис для знакомств, который поможет людям найти себе идеальную пару при помощи искусственного интеллекта, а также выбрать наиболее подходящее место и тему для свиданий.

Компания Help4Good представила сервис, объединяющий семьи с приемными детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с частными благотворителями, фондами и магазинами, предоставляющими льготные условия на приобретение товаров и услуг нуждающимся. Компания сможет продолжить развивать свой стартап в подразделении розничного бизнеса Сбербанка.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Вторая волна корпоративного акселератора привлекла в два с половиной раза больше заявок от команд сотрудников, и это для нас очень важный показатель. Мы развиваем и поддерживаем предпринимательский дух среди собственных сотрудников, и готовы выступать партнером стартапов, которые могут принести реальную пользу людям, компаниям и обществу».

Все заявленные проекты можно разделить по отраслям: на первом месте — финтех и сервисы для бизнеса, на них приходится по 30% всех заявленных сервисов; на втором месте — образование и семья (20%); третье место — eHealth; на Lifestyle и eCommerce пришлось по 5% от общего количества заявок.

Во время проведения акселератора участники проходили обучение, перенимали экспертизу от состоявшихся предпринимателей, разрабатывали MVP и добивались его первых реальных продаж. Семинары и отраслевые консультации проходили во внерабочее время, чтобы стартаперы могли не отрываться от основной работы. В финал вышли девять самых сильных команд.

К разработке программы акселерации Сбербанк привлек бизнес-инкубатор ВШЭ. Это первый в России, второй в Европе и седьмой в мире бизнес-инкубатор по работе со стартапами, находящимися на ранней стадии развития.

Внутренний акселератор Sberup — программа, в которой любой сотрудник Сбербанка может получить поддержку для создания собственного ИТ-бизнеса — проводится уже во второй раз. Cтать участником акселератора может любой сотрудник Сбербанка, включая территориальные банки и дочерние компании экосистемы. В этот набор было подано 1,6 тыс. заявок — в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. На старт программы вышло 80 проектов, в акселератор попало — 35. В течение 13 недель команды успели пройти путь от идеи до MVP и первых продаж. Цель акселератора — помочь сотрудникам в создании с нуля проектов, которые могут стать частью экосистемы банка в рамках «Стратегии 2020».

Другие материалы рубрики

Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн

Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом»

CNews поздравляет с Днем сисадмина!

Microsoft проиграла «войну» за льготное ПО против собственных партнеров

Apple покупает немалую часть бизнеса Intel

ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии