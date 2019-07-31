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BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile

Бизнес Инвестиции и M&A

BSS объявила о покупке компании iDA Mobile. Ключевые параметры соглашения утверждены на встрече генерального директора BSS Георгия Кравченко с фаундерами iDA Mobile Дмитрием Феофановым, Романом Потёмкиным и Андреем Дороничевым.

В результате BSS получает сильную экспертизу и серьезную компетенцию в области мобильных решений. BSS совместно с iDA Mobile уже имеет успешную практику создания мобильных приложений для UniCredit Bank, банка Интеза, СКБ-банка, банка «Урал ФД» и др.

iDA Mobile обладает большим опытом создания мобильных приложений. Разрабатывает и внедряет «под ключ» уникальные и инновационные решения мобильного банкинга для банков, которые стремятся обеспечить клиентов не только высокими технологиями, но и новыми, современными каналами обслуживания. Компания участвовала в создании мобильных приложений в Тинькофф банке, банке «Хоум Кредит», Кредит Европа банке, СДМ-банке, Локо-банке, УБРиР и других.

«Объединение технологий и опыта двух компаний позволит предложить банкам новый уникальный мобильный продукт, который аккумулирует лучшие практики BSS и iDA Mobile. Убежден – это решение сможет в полной мере отвечать задачам банков по развитию мобильных каналов и максимально удовлетворять запросы их клиентов в удобстве и простоте использования», – отметил генеральный директор BSS Георгий Кравченко.

«Мы уверены, что все наработки iDA Mobile будут в полной мере востребованы клиентами BSS, а технологии iDA Mobile получат новый виток развития. Это позволит BSS совершенствовать свои решения и предоставлять клиентам тот уровень сервиса, который им необходим», - сказал генеральный директор iDA Mobile Вадим Нисанов.

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