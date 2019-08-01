Mail.ru Group представила обновленную систему аттестации для интернет-маркетологов

Mail.ru Group обновила систему аттестации рекламной платформы myTarget. Специалисты по интернет-маркетингу и сотрудники рекламных агентств смогут получить или обновить свой аттестат после прохождения двух экзаменов. Задания в тестировании соответствуют ключевым требованиям по работе с инструментами и технологиями платформы.

Новый формат аттестации состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 30 вопросов по разным блокам digital-маркетинга и работе с myTarget. Время выполнения теста ограничено – 30 минут. Для прохождения теории необходимо набрать не менее 80 баллов из 100.

После сдачи тестирования открывается доступ к практической части аттестации. Пользователь получает задание по продвижению продукта или услуги, а также учебный аккаунт с бонусным бюджетом. Важно соблюдать установленные в задаче условия, чтобы достичь поставленных целей. Система автоматически анализирует полученные показатели, прежде чем подтвердить прохождение теста.

Если выполнить задания с первого раза не удалось, пересдать теорию можно на следующий день, а практику – через пять дней после предыдущей попытки. Подготовиться к сдаче аттестации поможет специально разработанный под обновленные требования онлайн-курс. Он детально охватывает весь спектр тем, затрагиваемых в аттестации, – от общих вопросов про таргетированную рекламу до глубинных настроек и оптимизации кампаний на платформе. Материалы также будут полезны тем, кто хочет улучшить знания в работе с инструментами, что особенно важно в условиях быстрого развития рекламных технологий.

Успешно выполнив задания, пользователь получает на email аттестат, который действует в течение года. По истечении этого срока навыки работы с платформой необходимо подтвердить снова. Рекламные агентства могут также пройти сертификацию myTarget. Для этого необходимо, чтобы хотя бы два сотрудника агентства получили аттестаты платформы.

Аттестация — необходимый этап для специалиста по интернет-маркетингу, который подтверждает высокий уровень владения инструментами и является знаком доверия для клиентов и партнеров. Новая программа стала логичным продолжением развития самой рекламной платформы myTarget, на которой появляется все больше технологий и инструментов для продвижения на проектах Mail.ru Group и в партнерской сети.