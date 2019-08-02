Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57%

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за второй квартал и первое полугодие 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

По итогам II кв. 2019 г. выручка компании выросла на 4% до 80,2 млрд руб. по сравнению с II кварталом 2018 г. Показатель OIBDA вырос на 13% до 27,2 млрд руб. Рентабельность по OIBDA выросла на 2,9 п. п. до 33,9% по сравнению с II кварталом 2018 г.

Чистая прибыль выросла на 40% до 4,3 млрд руб. в сравнении с II кварталом 2018 г. Капитальные вложения составили 15,2 млрд руб. (19,0% от выручки), увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,4 млрд руб. и 18,7% от выручки за II квартал 2018 г. соответственно); FCF улучшился до 11,4 млрд руб. против (0,8) млрд руб. в II квартале 2018 г. Чистый долг увеличился на 8% с начала года и составил 201,6 млрд руб. или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA».

По итогам I полугодия 2019 г., выручка «Ростелекома» выросла на 3% до 158,8 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2018 г. Показатель OIBDA вырос на 13% до 53,5 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2018 г. Рентабельность по OIBDA выросла на 2,7 п. п. до 33,7% по сравнению с I полугодием 2018 г.

Чистая прибыль выросла на 43% до 10,0 млрд руб. в сравнении с I полугодием 2018 г. Капитальные вложения составили 37,6 млрд руб. (23,7% от выручки), увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (29,6 млрд руб. и 19,3% от выручки за I полугодие 2018 г. соответственно); FCF улучшился до (3,2) млрд руб. против (6,7) млрд руб. в I полугодии 2018 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Ростелеком продолжает уверенно наращивать цифровой сегмент, расширяя линейку индивидуальных цифровых сервисов для разных групп клиентов. Это — наш стратегический приоритет. В отчетном квартале “Ростелеком” предложил решения в области цифровизации придомовой территории и подъездов. Компания запустила федеральную платформу “РТК Ключ”, которая, как конструктор, будет наполняться различными сервисами в интересах девелоперов, управляющих компаний и жителей. Первыми доступными продуктами стали придомовое видеонаблюдение и “умный” домофон, управление которыми будет возможно через мобильное приложение. В дальнейшем платформа будет дополняться такими решениями как дистанционный сбор показаний счетчиков, “умный” шлагбаум, цифровой ключ и другие. Таким образом, “Ростелеком” планирует полностью выстроить вертикаль “умное” домохозяйство — умный многоквартирный дом/придомовая территория — умный город. Мы видим значительный спрос со стороны бизнеса и государства на услуги виртуальной ИТ-инфраструктуры. Для того, чтобы быть конкурентным на этом рынке и успешно предоставлять облачные сервисы, мы в 10 раз до 10Гбит/с расширили полосу между виртуальными машинами, существенно повысили уровень доступности и стабильности сервисов на всех площадках ЦОД, ввели в эксплуатацию 800 дополнительных стойко-мест в новом дата-центре “Удомля”. Недавно мы представили рынку Solar MSS — обновленную экосистему кибербезопасности, которая включает девять взаимоинтегрированных управляемых сервисов. Технологическим ядром является платформа, построенная на прорывной технологии программно-определяемых сетей SD-WAN. Комплекс технологий Solar MSS обеспечивает защиту от всех основных типов атак. Он также позволяет делать акцент на наиболее критичных для каждой отдельной организации сегментах. Лидирующий российский центр мониторинга и реагирования Solar JSOC наделяет все сервисы Solar MSS экспертной аналитикой, техническими индикаторами киберугроз и проверенными методами противодействия злоумышленникам. За первое полугодие 2019 года наш центр зафиксировал свыше 400 тысяч кибератак, однако мы сумели обеспечить надежную цифровую защиту бизнеса наших клиентов. Развитые компетенции в сфере кибербезопасности позволили нам также успешно отразить кибератаки во время проведения “Прямой линии с Президентом РФ”, организацию которой в инфраструктурной части уже не первый год доверяют “Ростелекому”. Мы также активно продвигаем решения в области промышленного интернета, видим свою основную задачу в том, чтобы помочь клиентам в модернизации их бизнеса через призму цифровых технологий. Для этого во втором квартале 2019 года “Ростелеком” вывел на рынок услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках сети М2М, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы предприятий, предоставлять новые услуги и технологии, сокращать издержки и наращивать выручку как крупному, так и среднему и малому бизнесу. А вместе с компанией «Лукойл» мы запустили первые “умные” скважины на месторождениях Пермского края с возможностью дистанционного мониторинга и управления нефтегазовым оборудованием. Эти и многие другие достижения в области развития цифрового сегмента бизнеса позволили нам показать высокие финансовые и операционные результаты второго квартала 2019 года. Компания зафиксировала рост по всем основным показателям: выручка увеличилась на 4%, операционная прибыль до амортизации — на 13%, чистая прибыль — на 40%. Помимо этого, значительно улучшился показатель свободного денежного потока, который является базой для выплаты дивидендов нашим акционерам. Двузначный темп роста цифровой части нашего бизнеса свидетельствует об успехе трансформации компании в надежного цифрового партнера для населения, бизнеса, государства. Мы продолжим реализацию ключевых стратегических проектов, развитие цифровых экосистем, технологической инфраструктуры и человеческого капитала, будем укреплять свои лидерские позиции по оказанию цифровых услуг для всех типов клиентов».

«Результаты второго квартала 2019 года позволяют нам с еще большей уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента и повышения внутренней эффективности. Это позволяет нам повысить наш прогноз по выручке и OIBDA на 2019 год: теперь мы ожидаем, что эти показатели вырастут не менее, чем на 3%. Прогноз CAPEX остается на прежнем уровне в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — отметил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор «Ростелекома».

Количество абонентов доступа в интернет в сегменте домохозяйств в II квартале 2019 г. выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,0 млн. Показатель ARPU вырос на 5% до 398 руб.

Количество абонентов доступа в интернет и VPN в сегменте корпоративных пользователей выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,0 млн. Показатель ARPU вырос на 13% до 3 510 руб.

Количество абонентов платного ТВ выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,2 млн клиентов со средним ARPU 248 рублей, который также увеличился на 4%; из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 7% до 5,4 млн подписчиков. ARPU также вырос до 315 руб.

Количество абонентов MVNO составило 1,3 млн, увеличившись на 39%. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 9% до 16,6 млн.

«Ростелеком» продолжил расширять и совершенствовать продуктовое предложение: с 1 июня акция «Для своих» была дополнена еще одним предложением — Интернет с включенной услугой Wink (OTT). Предложение направлено на новых абонентов услуги домашний интернет, которые не хотят подключать телевидение с приставкой, но готовы смотреть телевидение через приложения на любых устройствах; платформа Wink стала доступна новым абонентам — подписчикам услуги «Интерактивное ТВ» на территории филиала «Волга». До конца третьего квартала текущего года планируется обеспечить аналогичный доступ на оборудовании пользователей по всей стране, также появится возможность перехода на новый продукт текущим абонентам «Ростелекома».

В рамках развития экосистемы «Умный дом»: запущена федеральная платформа «РТК Ключ», которая будет наполняться цифровыми сервисами в интересах девелоперов, управляющих компаний и жителей; первыми продуктами, доступными на платформе, стали придомовое видеонаблюдение и умный домофон; продано 100 000 камер услуги видеонаблюдения.

«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М; в рамках развития проекта MVNO запущено полноценное конвергентное предложение в Москве. До конца текущего года планируется обеспечить общефедеральное покрытие данным сервисом.

«Ростелеком» продолжает расширять цифровой сегмент: «Ростелеком» подписал соглашения с Nokia, Ericsson и Tele2 Россия о сотрудничестве в области создания лабораторных зон 5G в диапазонах 26,5–29,5 ГГц и 3,3–3,8 ГГц в Москве и других городах России; «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G; «Ростелеком» и ЛУКОЙЛ запустили первые «умные» скважины на месторождениях Пермского края с возможностью дистанционного мониторинга и управления нефтегазовым оборудованием; в рамках развития сервисов кибербезопасности: крупнейший в России центр по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности за первое полугодие 2019 года зафиксировал свыше 400 тысяч кибератак; запущена Solar MSS — крупнейшая в России экосистема сервисов кибербезопасности, решающая задачи по защите от киберугроз в процессе цифровой трансформации российских организаций; успешно отражены кибератаки во время проведения «Прямой линии с Президентом РФ»; существенно расширен функционал сервиса по защите от DDoS атак: благодаря использованию технологии программно-определяемых сетей SD-WAN сервис стал доступен более широкому кругу организаций.

В рамках развития облачных сервисов: по услуге «Виртуальная АТС»: продажи выросли на 60% в II квартале 2019 г.; география сервиса расширена до 363 городов; запущена опция «Обратный звонок»; реализована интеграция с сервисом «1С: Управление нашей фирмой»; стартовал пилотный проект «Аналитика речи» для виртуальной АТС на территории трех межрегиональных филиалов;

По услуге «Виртуальный ЦОД»: рост виртуальных машин в II квартале 2019 г. составил 36%; в десять раз до 10Гбит/с расширена полоса между виртуальными машинами; введены в эксплуатацию 800 стойко-мест в новом ЦОД «Удомля»; стартовали продажи сервиса по модели White Label; для повышения уровня доступности и стабильности сервиса обеспечено переключение на Vmware NSX на всех площадках ЦОД.

«Ростелеком» заключил ряд крупных контрактов на оказание услуг связи, в том числе со Сбербанком (759 млн руб.), «Русагро» (155 млн руб.), «Транснефтью» (150 млн руб.), сетью «Магнит» (более 50 млн руб.) и другими организациями.

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на ЕГЭ-2019, обеспечив более 4,5 млн часов трансляций; «Ростелеком» обеспечил двукратный рост выручки по проекту О2О в I полугодии 2019 года. На конец отчетного периода принято на обслуживание более 146 тыс. км ВОЛС и 62 тыс. базовых станций сторонних операторов связи; «Ростелеком» обеспечил подключение более 30% операторов-партнеров к личному кабинету, который позволяет повысить прозрачность и оперативность взаимодействия операторов;