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Регистратор Naunet присоединяется к REG.RU

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Доменный регистратор Naunet присоединяется к REG.RU. Процесс включает в себя передачу всей клиентской базы и переход сотрудников.

Naunet — российская компания, работающая на рынке регистрации доменов с 2006 года. По данным StatOnline.ru, на август 2019 года у неё на обслуживании находится 130 тысяч доменов в .RU, .РФ и других доменных зонах. 90% из них принадлежат физическим лицам.

В сентябре 2019 года все клиенты и партнёры Naunet будут переведены на обслуживание к регистратору доменов и хостинг-провайдеру REG.RU. Благодаря современной технологической платформе, услугам и сервисам с удобным и понятным интерфейсом, клиенты Naunet получат гораздо лучшие условия и возможности для развития проектов. При этом действующие тарифы будут сохранены или улучшены.

Вся клиентская база, а также сотрудники Naunet будут интегрированы в REG.RU. Благодаря совместным усилиям специалистов из обеих команд процесс объединения компаний пройдёт незаметно для пользователей.

«Для сохранения эффективности небольшим регистраторам необходимо развивать сопутствующие направления, другие продукты (хостинг, конструкторы сайтов и т. п.), наращивая при этом клиентскую базу. Некоторым справиться с этим сложно — из-за растущих требований пользователей к сервису и инфраструктуре. Для таких компаний консолидация с более крупными игроками — единственно верное решение.

Когда REG.RU только появился на рынке, Naunet были одними из ключевых его участников. Теперь, спустя 10 лет, Naunet становится частью REG.RU, и мы очень рады такому пополнению в семье. Сегодня компания располагает ресурсами, которые откроют клиентам Naunet новые возможности для ведения онлайн-бизнеса», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

«Компания REG.RU — устоявшийся лидер отрасли со всеми необходимыми ресурсами и первоклассными специалистами. Я уверен, что от происходящих изменений клиенты только выиграют, потому что мы доверяем их надёжному участнику рынка», — комментирует основатель Naunet Андрей Кондаков.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.

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