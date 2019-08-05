«Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае

«Ростелеком» объявил о том, что его дочерняя компания «Башинформсвязь» подписала соглашение о приобретении 100% долей в трех юридических лицах, что обеспечивает полный контроль над группой компаний «Альянстелеком». С 2007 года «Альянстелеком» оказывает услуги доступа в интернет и телевидения физическим лицам и корпоративным клиентам на территории Приморского края во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.

В сегменте домохозяйств, на долю которого приходится 80% доходов провайдера, «Альянстелеком» занимает лидирующие позиции во Владивостоке и является одним из ведущих операторов на рынке Приморского края в целом, обслуживая 110 тыс. семей в регионе. Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 6 тыс. организаций, основная доля приходится на абонентов ШПД.

Сделка соответствует стратегическим целям «Ростелекома» по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса.

«Приобретение “Альянстелекома” значительно усилит позиции “Ростелекома” на рынке широкополосного доступа в интернет Приморского края. Мы также видим большие возможности по реализации синергетического эффекта от операционных затрат и допродажи абонентам “Альянстелекома” расширенного комплекса сервисов, доступных клиентам “Ростелекома”», — отметила старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.