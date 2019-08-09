Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике

Команда школьников под руководством тренеров из ведущих университетов страны выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31 Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Об этом CNews сообщили в пресс-службе Университета ИТМО.

В личном зачете россиянин Ильдар Гайнуллин показал второй результат в мире. Главный мировой турнир по информатике для школьников проходит с 4 по 11 августа 2019 г. в Баку (Азербайджан).

IOI – индивидуальное соревнование. В этом году в олимпиаде участвовал 331 школьник из 88 стран. Россию представляла четверка: Ильдар Гайнуллин, ученик 11 класса лицея имени Н.И. Лобачевского при КФУ в Казани, Александр Морозов, выпускник Президентского физико-математического лицея №239 в Санкт-Петербурге, Владимир Романов, выпускник СУНЦ МГУ, и Егор Лифарь, ученик десятого класса московской школы «Интеллектуал».

По предварительным итогам, российская сборная завоевала четыре «золота» и заняла первое место в общем медальном зачете. По личным результатам Ильдар Гайнуллин стал вторым в мире – обошел его только чемпион прошлого года Бенджамин Чи (Benjamin Qi) из США, вновь ставший абсолютным победителем олимпиады.

Команду готовили к соревнованиям тренеры из ведущих университетов России. Сборную страны на IOI возглавил доцент Университета ИТМО Андрей Станкевич – самый титулованный в мире тренер по спортивному программированию, которому Университет ИТМО обязан семью кубками чемпионов мира на ICPC (это мировой рекорд). Заместителем руководителя сборной стал проректор МФТИ Алексей Малеев. Также команду тренировали Михаил Тихомиров и Андрей Сергунин (МФТИ), Олег Христенко (главный судья MoscowWorkshopsICPC), старший разработчик «Яндекса» Максим Ахмедов (НИУ ВШЭ), Николай Калинин (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Григорий Резников (МГУ им. М.В. Ломоносова), Николай Будин, Геннадий Короткевич, Арсений Кириллов, Александра Дроздова, Илья Збань и Рамазан Рахматуллин из Университета ИТМО.

«Отличный результат ребят – заслуга не только тренеров, работавших с ними на сборах, но и, безусловно, их личных наставников и учителей в регионах, – подчеркивает руководитель сборной России на IOI 2019 Андрей Станкевич. – Владимир Романов и Егор Лифарь – ученики Елены Владимировны Андреевой, заведующей кафедрой информатики в СУНЦ МГУ. Среди ее учеников уже немало медалистов IOI; кроме того, именно она – тренер команды МГУ, которая последние два года становилась чемпионом мира по спортивному программированию на ICPC. Саша Морозов из Президентского ФМЛ №239 занимался в Университете ИТМО, мы с моим коллегой Павлом Мавриным работаем с ним с пятого класса. Наконец, обладатель лучшего результата среди российской сборной – Ильдар Гайнуллин – учится в лицее КФУ в Татарстане, большой вклад в его развитие внесли чемпионы мира по программированию, обладатели кубка ICPC Павел Маврин и Нияз Нигматуллин, которые работают в Университете ИТМО и делают много совместных проектов с Университетом Иннополиса из Татарстана».

«Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике – это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий. Уже с первых классов у нас по всей стране проходят профильные занятия и уроки, позволяя ребятам раскрыть свой талант с самых юных лет, вовлекая их в эту сферу», – сказала Министр просвещения России Ольга Васильева, поздравляя команду.

Олимпиада проводится в два тура длиной по пять часов, в каждом из которых нужно решить по три задачи. Первый тур прошел 6 августа, второй – 8 августа.

Медалями награждаются около половины участников; из них шестая часть наград – золотые, 2/6 – серебряные и 3/6 – бронзовые. Точное число медалей определяется голосованием делегаций. Четвертый участник сборной России находится на границе серебряных и золотых медалей, финальное решение о присуждении ему золота будет вынесено по результатам голосования в субботу, 10 августа. В тот же день пройдет церемония награждения.

Отбор и подготовка сборной России проходили на базе Московского физико-технического института. В ноябре и мае в сборах участвовали 20 ребят, отобранных по результатам Всероссийской олимпиады школьников и других выступлений. В ноябре они выиграли 11 золотых медалей на Международном турнире по информатике в Шумене (Болгария). Финальный состав национальной сборной определился по итогам четырех отборочных туров и Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике (APIO-2019).

В 2018 г. на 30 Международной олимпиаде школьников по информатике IOI в Цукубе (Япония) в общем медальном зачете Россия заняла 4-5 место и поделила его с Белоруссией – тогда школьники получили две золотые и две серебряные медали. В 2017 г. российская сборная привезла одно «золото» и три «серебра».

Российская школа спортивного программирования знаменита на весь мир. Наряду со школьниками, российские студенты традиционно блестяще выступают на крупнейшем международном чемпионате по спортивному программированию – ICPC. «Беспроигрышная серия» России на данном турнире длится уже восемь лет: с 2012 г. кубок чемпионов мира неизменно уезжает в Россию. В 2019 г. чемпионом во второй раз подряд стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова. Рекордсменом мира по количеству побед на ICPC уже много лет остается Университет ИТМО с семью чемпионскими кубками.