Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года

Abbyy, ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации, объявляет итоги проектной деятельности и ключевые события компании за первое полугодие 2019. За это время Abbyy увеличила число клиентов в корпоративном сегменте, приобрела компанию TimelinePI – разработчика платформы для комплексного анализа бизнес-процессов, а также расширила применение технологий в интеллектуальном поиске, управлении рисками, закупках и других сферах деятельности. В России в применении технологий Abbyy лидируют банки: это почти 30% от всех проектов компании за последние 6 месяцев. На втором месте находятся заказчики из нефтегазового сектора.

В России цифровая трансформация бизнеса вступает в активную фазу: участники рынка переходят к комплексной технологической стратегии, ключевой элемент которой – управление потоками неструктурированных данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Эту информацию используют, чтобы улучшить клиентское обслуживание и ускорить принятие решений внутри компании.

В 2019 году финансовые организации стали уделять больше внимания интеллектуальному анализу информации для управления рисками. Например, «Сбербанк Лизинг», крупнейшая лизинговая компания России, использует интеллектуальное решение Abbyy, которое сравнивает подписанный договор с его электронной версией и выявляет отличия за несколько минут. В результате на проверку документов уходит в 7 раз меньше времени. Росбанк обрабатывает паспорта клиентов, чтобы быстрее проверять данные для выдачи ипотечных кредитов и исключить ошибки при вводе информации. Операторы связи активно развивают удаленные каналы взаимодействия с клиентами: так, Yota, Tele2, «Ростелеком», «Лайкамобайл», «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» уже регистрируют новых абонентов через мобильное приложение с применением технологий Abbyy. Логистические компании, такие как группа FESCO, автоматизируют обработку данных из первичных бухгалтерских и транспортных документов, которые поступают со всей страны в сервисные центры в Москве и Владивостоке.

Существенный рост показало направление образовательных проектов. За первое полугодие 2019 с помощью платформы Abbyy Мониторинг было проведено более 140 различных диагностик по всей России: письменные и устные экзамены, в очной форме и онлайн. Вместе с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), официальным разработчиком контрольных измерительных материалов для государственной итоговой аттестации, Abbyy провела апробацию новых моделей КИМ. В мероприятии приняли участие более 15 субъектов Российской федерации, диагностические работы проходили по 14 предметам. Также за последние полгода в Московской области на платформе провели 2,5 млн независимых онлайн-тестирований для школьников 1-11 классов. Технологии Abbyy продолжают использоваться для обработки результатов ЕГЭ и ОГЭ.

«В 2019 году Abbyy продолжила развивать инновации для корпоративного сегмента. Мы пополнили линейку продуктов процессной аналитикой, значительно расширили функциональность технологий на мобильных устройствах, дополнили решения новыми возможностями для интеграции с RPA-платформами. С новыми партнерами Abbyy сможет предложить заказчикам полный спектр решений для обработки информации: от автоматизации рутинной работы до масштабных проектов, в которых ИИ помогает анализировать и перестраивать сложные бизнес-процессы, быстро искать и находить значимые данные в огромном потоке информации, выводить на рынок новые продукты и сервисы, обслуживать клиентов через удаленные каналы, прогнозировать риски и решать другие трудоемкие задачи», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Ключевые события Abbyy за первое полугодие 2019 года.

Abbyy приобрела компанию TimelinePI – ведущего разработчика решений класса Process Mining. Покупка TimelinePI – стратегическая инвестиция Abbyy в Process Mining, интеллектуальные решения и методы глубинной аналитики бизнес-процессов. Аналитики Research and Markets прогнозируют, что через 4 года году объем продаж этих решений достигнет $1,42 млрд с ежегодным ростом на 50%.

Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов. Abbyy стала мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов по данным Everest Group. Компания возглавила список из 16 вендоров Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2019.

Abbyy открыла офис в Гонконге. Это уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестиции в искусственный интеллект достигнут $5,5 млрд.

Abbyy Mobile Web Capture сделала онлайн-сервисы доступными любому бизнесу через смартфон. Новый продукт работает прямо в браузере смартфона, поэтому компаниям не обязательно создавать и поддерживать собственные мобильные приложения для регистрации пользователей.

Abbyy усилила Recognition Server технологиями нового поколения и выпустила решение под брендом FineReader Server. Новый Abbyy FineReader Server – корпоративное серверное решение, которое использует интеллектуальные OCR-технологии 16 поколения.

Комплекс технологий Abbyy Mobile Capture открывает пользователям мобильных приложений новые возможности для работы с документами и позволяет извлекать данные любым способом: из фото документа, ранее сохраненного снимка или в реальном времени.

На российском рынке в первом полугодии 2019 года Abbyy заключила 3 новых партнерства: с группой РТА, создающей комплексные решения в построении ИТ-инфраструктуры, с поставщиком программного обеспечения «Системный софт», и с провайдером ИТ-услуг Konica Minolta. В числе глобальных стратегических партнеров Abbyy – признанные лидеры рынка роботизации бизнес-процессов, такие как UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere и NICE.

Konica Minolta получила возможность поставлять всю линейку решений Abbyy для корпоративного рынка, включая Abbyy FlexiCapture, Abbyy FineReader Server и Abbyy Intelligent Search. Компания сможет предлагать заказчикам технологии для автоматизации управления контентом и интеллектуальной обработки документов в финансовом и кадровом департаменте.