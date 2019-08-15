«РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов

«РТ-инвест» (создана при участии госкорпорации «Ростех») представила пилотный проект цифровизации сбора и транспортировки коммунальных отходов на базе собственной платформы телематических сервисов. Устройства разработаны дочерней компанией «Современные радио технологии» в рамках собственной технологии узкополосной связи LPWAN XNB. В Московской области систему уже применяют региональные операторы, входящие в структуру компании. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Проект «РТ-инвест» по цифровому управлению коммунальными отходами включает оснащение контейнеров датчиками уровня наполнения – «умный бак», а мусоровозов – датчиками контроля их навесного оборудования. Комплекс построен на собственной инфраструктуре телематических систем с использованием протокола передачи данных LPWAN XNB, разработанного компанией «Современные радио технологии». Развитие этой технологии потребовало более 1 млрд руб. инвестиций. Но затраты не будут перекладываться на формирующуюся отрасль обращения с отходами, отмечают в «Ростехе». Внедрение проекта стало возможным в рамках развития цифровизации транспортной и логистической отраслей.

Высокий уровень проникновения цифровых платформ в сферу обращения с отходами должно сделать отрасль «умной». Максимально дешевое и надежное техническое решение обеспечит контроль и учет тех отходов, которые попадают в контейнер для вторичного сырья. В будущем такая верификация экономически простимулирует рынок для внедрения раздельной системы тарифов.

«Введение дифференцированной платы станет возможным, когда вывоз несортированных отходов стоит больше, а отсортированных – в разы меньше. Стимул произойдет по принципу "загрязнитель платит". Кто не сортирует отходы, тот и платит больше. А "умный контроль" позволит вести точный учет отходов, сократить транспортные издержки и уберет с рынка нечистоплотных участников процесса – тех, кто стремится различными способами раздуть себестоимость. Тариф должен стать объективным», – отметил генеральный директор «РТ-инвест» Андрей Шипелов.

Техническое решение уже интегрировано с мониторинговой программой «АИС-отходы». Кроме того, на полигонах будут установлены специально разработанные сенсоры и датчики контроля выбросов свалочного газа и фильтрата. Таким образом, надзорные ведомства и региональные операторы смогут оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации. Первые такие «умные полигоны» появятся уже в сентябре в Московской области. В дальнейшем все объекты «РТ-инвест» будут оборудованы системами контроля.

«РТ-инвест» создана в 2012 г. при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории России в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением «РТ-инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания строит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан. Таким образом, компания реализует свою миссию – достижение «нулевого захоронения» отходов.

«Современные радио технологии» входит в структуру «РТ-инвест». Компания работает на рынке беспроводной телеметрии с 2015 г. Занимается развитием концепции интернета вещей (IoT). Ключевыми направлениями СРТ является разработка энергоэффективного протокола связи для сетей класса LPWAN XNB, создание беспроводных интегрированных устройств для сбора данных телеметрии, а также внедрение сетевой инфраструктуры, базовых станций и развертывание LPWAN-сетей на промышленных объектах и транспортной инфраструктуре.