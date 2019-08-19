«Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности

Компании «Программный Продукт» и RuSIEM подписали партнерское соглашение. В 2019 г. заказчики «Программного Продукта» смогут воспользоваться всеми преимуществами разработок RuSIEM в области управления информационной безопасностью.

Российская компания RuSIEM с 2014 г. разрабатывает продукты для умного мониторинга, сбора и анализа событий в информационных системах. С помощью предлагаемых компанией решений можно быстро выявлять инциденты, находить причины сбоев, устранять ошибки на отдельных участках распределенной информационной сети и прогнозировать возможные риски.

RuSIEM предлагает несколько решений в рамках одной линейки продуктов: RuSIEM, RuSIEM Analytics и RvSIEM (free). Это дает возможность заказчику выбрать конкретный набор инструментов с учетом масштабов поставленных задач: минимальная комплектация SIEM-системы позволяет в полном объеме логировать события и формировать отчеты, в то время как в коммерческих версиях существенно расширен аналитический функционал и добавлена возможность обнаружения аномалий средствами машинного обучения.

RuSIEM является российским разработчиком, чья продукция входит в реестр отечественного программного обеспечения. RvSIEM (free) используют более 8000 компаний по всему миру. С помощью многолетнего опыты программистов и экспертов по информационной безопасности RuSIEM создал универсальное решение, которое легко интегрируется в информационные системы заказчика и также легко масштабируется в зависимости от количества пользователей и подключенных устройств.

«Компания «Программный продукт» обладает необходимыми и достаточными ресурсами для выполнения проектов любого масштаба, что уже подтверждено, как прохождением сертифицированного обучения сотрудников продуктам, так и стартом ряда знаковых проектов. Особенно хотелось выделить подход компании к проектированию и подбору оптимальной схемы для заказчиков. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», – сказал генеральный директор ООО «РуСИЕМ» Максим Степченков.

«Мы сотрудничаем с рядом российских и иностранных поставщиков в области информационной безопасности, и партнерство с RuSIEM является логичным шагом в развитии линейки предлагаемых компанией решений. Данное партнерство позволит предоставить нашим заказчикам наиболее полный выбор технологий. Кроме того, решения, предлагаемые RuSIEM, являются полностью российскими, что особенно актуально в свете реализации государственной стратегии импортозамещения. Партнерство с RuSIEM позволит расширить наши возможности в части предложения заказчикам качественных отечественных ИТ-продуктов», – отметил генеральный директор «Программного Продукта» Николай Подобайло.