Исследование: 81% компаний, инвестировавших в роботизацию бизнес-процессов, уже окупили свои затраты

Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы представили первое масштабное исследование о применении организациями технологии роботизации бизнес-процессов (RPA). Выяснилось, что около половины опрошенных представителей малого (41%) и среднего (52%) бизнеса мегаполиса уже внедрили технологию. 94% компаний планируют роботизацию бизнес-процессов в ближайшие два года. Большинство компаний крупного бизнеса отметили высокую окупаемость затрат на RPA — от нескольких месяцев до года.

Robotic Process Automation (RPA) — это подход к автоматизации бизнес-процессов, при котором программа по заданным правилам имитирует действия пользователя для достижения необходимого результата.

Согласно исследованию, 79% представителей малого и 86% среднего бизнеса знакомы с RPA. Около трети знают о возможностях RPA, но пока не имеют опыта её применения. Только 21% представителей малого бизнеса и 14% представителей среднего бизнеса заявили, что не сталкивались с данной технологией.

Чаще всего RPA уже применяют в таких сферах как анализ данных и документооборот. Наиболее распространена автоматизация сбора статистики (61%), формирования отчетов (54%), проведения вычислений (51%) и заполнения форм данными (50%)

В ближайшие два года 94% компаний, использующих RPA, планируют продолжить роботизировать свои бизнес-процессы, а 85% хотят открыть вакансии для специалистов по RPA или уже имеют их в штате. 81% опрошенных компаний окупили свои затраты на RPA, у большинства из них это произошло менее чем за год.

Данные по роботизации бизнес-процессов

Среди преимуществ технологии респонденты отмечают: универсальность, скорость внедрения, быстрая окупаемость, экономия человеческих ресурсов, относительно низкая стоимость. Ключевыми препятствия для внедрения RPA респонденты указали: непонимание бизнесом преимуществ RPA, недостаточная информированность о технологии, низкий уровень зарплат сотрудников, чьи функции можно роботизировать, консерватизм руководителей, особенности процессов в компаниях (например, отсутствие четкого алгоритма работы).

Ключевые условия для успешного внедрения RPA

«Исследование выявило большой интерес к технологии RPA со стороны бизнеса. ДИТ Москвы уже успешно роботизировал часть собственных процессов и готов делиться практическим опытом со столичным бизнесом, чтобы компании могли повышать качество своих сервисов и услуг, а также высвобождать человеческий ресурс для выполнения более интеллектуальных задач», — сказал директор департамента перспективных проектов ДИТ Москвы Андрей Щеглов.

Опрошенные эксперты отмечают высокий потенциал московского рынка для внедрения RPA бизнесом и обращают внимание на две особенности России и Москвы в сравнении с зарубежными рынками: общий более низкий уровень зарплат сотрудников и доступность модификации существующих ИТ-систем под заказчика.

В рамках исследования был проведён опрос представителей 461 компании малого и среднего бизнеса, организовано глубинное интервью 12 крупных компаний из пяти отраслей (финансовая сфера, производство, ритейл и дистрибуция, телеком, ИТ и FMCG). На вопросы специальной анкеты также ответили 14 экспертов, представителей вендоров и интеграторов.

В рамках исследования был проведён опрос представителей 461 компании малого и среднего бизнеса

Первое масштабное российское исследование о роботизации бизнес-процессов (RPA) проведено в рамках специального проекта по популяризации прорывных технологий среди московского бизнеса. Бесплатную базу RPA-практик, где собраны примеры использования роботизации бизнес-процессов компаниями, описание и результаты внедрения робота можно найти на сайте ICT.Moscow.

В сентябре на ICT.Moscow появится раздел, посвященный новому поколению связи — 5G. Он будет полезен всем, кто хочет разобраться в технологии или протестировать своё решение в пилотных зонах и лабораториях.