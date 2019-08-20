PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность

Компания PwC представила ежегодный российский выпуск «Всемирного обзора индустрии развлечений и медиа: прогноз на 2019-2023 гг».

В отчете сказано, что российская индустрия развлечений и медиа, одна из самых динамично развивающихся в Европе, по итогам 2018 г. продолжила свой рост. Несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны азиатских и африканских рынков, положение российской медиаиндустрии в мире будет оставаться стабильным: в 2023 г. ее доля в общем объеме мирового рынка составит 1,1% и она будет занимать 14-е место по размеру.

Общий объем российской индустрии развлечений и медиа в 2018 г. составил 21,7 млрд долл., что на 10% больше значения предыдущего года. Согласно прогнозу, по итогам 2019 г. объем рынка достигнет 23,6 млрд долл. Ожидается, что в прогнозном периоде до 2023 г. среднегодовой темп роста рынка составит 6,4% (мировой показатель –4,3%), а общий объем российской медиаиндустрии превысит почти 30,5 млрд долл.

«Российский рынок развлечений и медиа является одним из самых привлекательных для инвестирования: во-первых, объем рынка растет год от года, а, во-вторых, рынок очень восприимчив к внедрению новых технологий и тестированию передовых бизнес-моделей. Бюджеты рекламодателей все больше переходят в интернет, но рынок ТВ-рекламы при этом не сокращается: рекламодатели все чаще применяют комплексные предложения, включающие все доступные инструменты. Важным трендом последнего года являются включение медийных и развлекательных активов в большие экосистемы, появление новых игроков на рынках ОТТ и VR», – сказал директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений PwC в России Александр Кардаш.

Помимо аналитической информации и прогнозов в отчете приведены мнения ведущих отечественных экспертов отрасли о текущей ситуации на рынке и будущем медиаиндустрии в России. В этом году в «Обзоре» приняли участие генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян, генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян, а также председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащева и заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.