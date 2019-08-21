Аналитика «М.Видео»: рынок смарт-часов в России увеличился вчетверо за три года и продолжает расти

Розничная сеть «М.Видео» (группа «М.Видео – Эльдорадо»), проанализировала рынок умных часов и других носимых устройств за последние три года. За этот период россияне приобрели 573 тыс. смарт-часов на сумму 14,5 млрд руб. Продажи носимой электроники сохраняют высокие темпы роста – 75-80% в год, драйверами рынка служат fashion-направление и спортивные устройства.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» за первые шесть месяцев 2019 г. россияне приобрели около 300 тыс. смарт-часов на 8 млрд руб., что больше на 60% в штуках и 75% в деньгах, чем годом ранее. Средняя стоимость носимых аксессуаров увеличилась на 9% до 26,5 тыс. руб. Доля смарт-часов стоимостью от 27 тыс. руб. превысила половину категории. В число лидеров рынка входят компании Apple, Samsung и Garmin. Спрос на часы в «М.Видео» и «Эльдорадо» превысил среднерыночные темпы и увеличился почти вдвое в штуках и в 2,3 раза в деньгах.

За последние три года продажи смарт-часов выросли в 2,4 раза в штуках и в четыре раза в деньгах.

«М.Видео» первой на российском рынке запустила продажи fashion-умных часов в середине 2019 г. Сейчас аксессуары от Emporio Armani, Michael Kors, Fossil, Skagen и Diesel эксклюзивно на сайте и в розничных магазинах по всей стране, ежемесячно продажи этих устройств растут в несколько раз.

«Продажи смарт-часов ежегодно увеличиваются не менее чем вдвое, растут их возможности и автономность, а в условиях растущего числа приверженцев здорового и активного образа становятся товаром массового спроса. Помимо отслеживания базовых показателей, часы являются важным аксессуаром для повседневного образа, поэтому расширение ассортимента моделями от знаменитых fashion-брендов стало логичным развитием категории. Технологичные аксессуары выгодно дополнят образ и помогут качественно заботиться о своем здоровье. В "М.Видео" доступно уже более 30 таких часов, с которыми посетители розничных магазинов могут лично ознакомиться и протестировать в зонах m_mobile», – отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Наиболее массовым сегментом среди носимой электроники остаются фитнес-трекеры. В первом полугодии россияне приобрели рекордные один миллион браслетов на сумму 2,2 млрд руб., что больше в 2,5 раза в штуках и в 2,4 раза в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость аксессуара осталась на уровне прошлого года и составляет около 2 тыс. руб. С долей 60% рынка лидером остается бренд Xiaomi. В число наиболее популярных производителей также входят Jet, Honor, Ritmix и Smarterra. В топ-5 самых продаваемых вошли две модели от Xiaomi – Mi Band 3 и Mi Band 2, два девайса Honor – Band 3 и Band 4 NFC, пятую строчку занял браслет Jet Sport FT-4.

С каждым годом фитнес-трекеры получают все больше функций, таких как отправка уведомлений о сообщениях и звонках или бесконтактная оплата при помощи NFC. Важным стандартом становится защита от влаги и пыли, улучшается качество измерений.

Наиболее высокую позитивную динамику в категории демонстрируют узкоспециализированные смарт-часы для детей и пожилых людей с возможностью отслеживания местоположения, отправки сообщений и вызова экстренной помощи при помощи кнопки SOS. В январе-июне 2019 г. на российском рынке было продано 180 тыс. таких девайсов на сумму около 485 млн руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 3,4 раза в штуках и 2,9 раза в деньгах. Средняя стоимость девайсов постепенно снижается, и в первом полугодии составила 2,7 тыс. руб. Лидером среди производителей стал Jet, опередивший Elari и бренд «Кнопка жизни».