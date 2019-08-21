Фонд «Сколково» инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов

Венчурный фонд «Сколково – индустриальный I» под управлением Skolkovo Ventures, инвестирующий в проекты индустрии 4.0, вложит до 200 млн руб. в BFG Group — пионера на российском рынке в области ПО для оптимизации производственных процессов.

Индустриальный фонд учрежден Skolkovo Ventures и Российской венчурной компанией в 2017 г. для инвестиций в высокотехнологичные проекты. Инвесторами фонда также являются ОАК, РЖД и «Вертолеты России». Инвестиция фонда разбита на несколько частей. Первая в размере 50 млн руб. уже предоставлена. Остальные транши фонд планирует инвестировать при выполнении условий договора. Долю и оценку стороны не раскрывают. Это второй раунд инвестиций в компанию BFG Group. В 2016 г. компания привлекла 80 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

BFG Group — российская инжиниринговая ИТ-компания. Продукты BFG позволяют создать цифровую модель производства и с помощью искусственного интеллекта оптимизировать бизнес-процессы, значительно сокращая производственные циклы, объемы незавершенного производства, что кратно увеличивает прибыль предприятия.

Софт BFG Group — инструмент операционного и стратегического планирования для широкого класса сотрудников производственных предприятий: от рядовых инженеров до топ-менеджмента. Разработка компании помогает принимать управленческие решения, повышать эффективность и прозрачность управления предприятием. Разработка технологической компании BFG показывает возможности сокращения циклов производства, увеличения производительности труда, помогает сократить сроки исполнения заказов. Клиентами компании BFG Group стали такие компании как: КАМАЗ, группа «БТК холдинг», холдинг «Синара — транспортные машины», группа «Ренова», группа «Калашников».

«Привлеченное финансирование планируем направить на развитие продукта, усиление команды, масштабирование в России и за рубежом. Сейчас наша стратегическая цель — развивать для производственников новый инструмент проверки самых смелых гипотез. Ключевой момент — наша платформа помогает оценить последствия решений до их ввода, это большое преимущество, которые ценят производственные компании», — сказал Алексей Евсягин, генеральный директор и сооснователь BFG Group.

По оценке аналитиков ФРИИ, 13 тыс. российских промышленных компаний нуждаются в решениях по оптимизации и повышению эффективности производства. Отечественный рынок решений по управлению производственными бизнес-процессами и их моделированию только в машиностроении в ближайшие несколько лет составит 50–70 млрд руб. По данным Росстата, динамика роста расходов на ПО для промышленной автоматизации в России ежегодно растет на 8%, результаты исследования Technavio показывают такие же темпы роста расходов на промышленные ИТ-решения по всему миру.

Генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь сказал: «Цифровизация производства — стратегически важное направление для российской промышленности. ОАК активно участвует в этой работе. Таким крупным компаниям как наша нужны инструменты, которые помогут принимать правильные решения для повышения эффективности и производительности компаний».

«BFG Group разработала уникальную линейку продуктов, решающих ключевые задачи любого производства – планирования и оптимизации. Мы рады стать партнером одной из наиболее заметных российских компаний в области цифровизации промышленности», — отметил генеральный директор Skolkovo Ventures Василий Белов.

«Инвестиции в одного из крупнейших российских разработчиков ПО для оптимизации производственных процессов являются закономерным шагом в стратегии фонда по повышению конкурентоспособности промышленности России на мировой арене. Крайне важно, что продукт компании уже востребован корпоративными инвесторами фонда и может быть в дальнейшем интегрирован в их бизнес-процессы», — сказал заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК Алексей Басов.