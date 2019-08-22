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МКБ запустил личный кабинет для клиентов малого и среднего бизнеса

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Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске на официальном сайте сервиса для упрощенной подачи заявок на открытие счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Личный кабинет позволяет в режиме онлайн отслеживать статус заявки, подгружать необходимые для открытия счета документы. Система подходит как компаниям, намеревающимся открыть счет, так и участникам партнерской программы банка по привлечению клиентов.

«Мы предлагаем клиентам перевести работу в онлайн-режим, так как понимаем, что первоочередными факторами выбора банка-партнера в настоящее время являются скорость и удобство взаимодействия с банком. Уже сейчас наша система позволяет открывать счета в день обращения не только в Москве, но и шестнадцати городах страны. Запуск личного кабинета – это очередной шаг к полностью удаленному открытию расчетного счета», – отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МСБ Московского кредитного банка Александр Зуев.

Напомним, что в начале апреля 2019 г. МКБ предложил клиентам малого и среднего бизнеса новую тарифную линейку, а в мае запустил партнерскую программу по привлечению клиентов МСБ.

Открытие и обслуживание счета для клиента начинается от нуля рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифа. В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг МКБ: платежи, операции с наличными, специальный продукт для клиентов, осуществляющих ВЭД, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку.

Партнер МКБ получает доход за каждого привлеченного клиента по принятой в банке прогрессивной шкале вознаграждения. Сумма вознаграждения зависит от количества открытых счетов и выбранного клиентом пакета обслуживания. Максимально возможная сумма составит 10 тыс. руб. за один открытый счет.



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