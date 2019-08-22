МТС и «М.Видео» объявили о партнерстве в сфере розничных продаж

Оператор связи «МТС» и Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о старте партнерства в сфере розничных продаж и открытии нового для российского рынка формата магазинов цифровых гаджетов под брендом МТС и «М.Видео».

Первым пилотным проектом в рамках партнерства станет кобрендовый магазин цифровой электроники и связи МТС + «М.Видео», расположенный в Москве на Рождественке. До конца года компании планируют открыть три таких магазина. Новый розничный формат сочетает в себе все новинки цифровой электроники, от смартфонов до геймерских устройств, и весь набор необходимых для их работы сервисов. Экспертиза «М.Видео» в сфере управления розницей и широкий ассортимент товаров в совокупности с цифровыми сервисами МТС дадут синергетический эффект как для самих компаний, так для покупателей и клиентов обеих сетей. В перспективе компании МТС и «М.Видео-Эльдорадо» видят потенциал не только в совместных розничных продажах, но и в проектах, связанных с финансовыми сервисами, программами лояльности и аналитикой данных.

«Трансформация МТС из оператора связи в цифровую многопрофильную компанию выражается в развитии нетелекоммуникационных направлений, создании инновационных продуктов и новых партнерских взаимодействиях. Совместный проект с «М.Видео» комплементарен стратегии МТС по продвижению комплекса современных цифровых продуктов и развитию торговых точек обновленного формата. За счет синергии компетенций и возможностей двух компаний-лидеров на своих рынках, абоненты получат готовые решения на основе широкого ассортимента гаджетов и современных сервисов экосистемы МТС. Открытие партнерских магазинов будет способствовать привлечению новой аудитории, которая сможет узнать о полезных мобильных приложениях и преимуществах наших продуктов в области финансовых технологий, телевидения, развлечений, киберспорта и других направлений», — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Первый совместный магазин занимает площадь около 100 квадратных метров и выполнен в стилистике, одинаково узнаваемой для клиентов МТС и покупателей «М.Видео». Здесь представлен ключевой ассортимент магазинов m_mobile — смартфоны, ноутбуки, смарт-гаджеты, аксессуары — всего более 3000 наименований цифровой техники и аксессуаров, доступных для тестирования. Магазин является полноценным звеном омниканальной модели «М.Видео», здесь можно сделать заказ или забрать самовывозом любой малогабаритный товар из ассортимента сети. Новинки самых популярных брендов представлены в открытом доступе для посетителей салона, чтобы каждый имел возможность ознакомиться с устройством и протестировать его основные функции. В магазине есть возможность получить полный спектр сервисов экосистемы МТС — от оформления подписок на смартфоны, подключения к тарифам и покупки спутникового телевидения, до оформления карт МТС Банка, тестирования и покупки развлекательных продуктов.