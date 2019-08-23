«Яндекс.касса» подскажет предпринимателям, как принимать онлайн-платежи

«Яндекс.касса» разработала сервис, который подбирает платежный сценарий и способы онлайн-оплаты в зависимости от особенностей бизнеса. Теперь предпринимателю не нужно гадать, что лучше всего подойдет его клиентам, — «Яндекс.касса» сама посоветует оптимальные для конкретного бизнеса платежные методы и сценарий.

Сервис оценивает бизнес по разным параметрам и в зависимости от них предлагает один из десяти вариантов. Например, если средний чек больше 3 тыс. руб., «Яндекс.касса» предложит настроить онлайн-кредитование, а если есть приложение для смартфонов и планшетов — добавить в него прием оплаты с помощью мобильного SDK.

Получить советы можно еще до подключения к «Яндекс.кассе». Для этого на ее сайте нужно ответить на простые вопросы, которые помогут понять формат бизнеса. Они касаются самых разных параметров — ресурса разработки (нет разработчиков, есть один или целая команда), направления бизнеса (физические или цифровые товары, онлайн-сервис или услуги), среднего чека (больше или меньше 3 тыс. руб.) и многого другого.

«У "Яндекс.кассы" больше 106 тыс. клиентов — от крупнейших маркетплейсов до индивидуальных предпринимателей без собственного сайта. Накопленная экспертиза позволила выделить наиболее подходящие методы приема оплаты для разных типов бизнеса. Наш новый сервис подбирает самые эффективные с точки зрения ресурсов и результата способы подключения онлайн-платежей, методы приема оплаты и в ряде случаев даже каналы дистрибуции. Средние и большие компании со штатом разработчиков получат одно предложение, а небольшой бизнес без экспертизы в технологиях — другое. И в каждом случае — оптимальное», — сказала Оксана Коробкина, коммерческий директор «Яндекс.кассы».