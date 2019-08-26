Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. Сбербанк инвестировал в капитал медиагруппы (cash-in инвестиции) – денежные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась цифровыми продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых – Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, Livejournal.com, сервис «Рамблер.касса» и другие, а также кинотеатр «Художественный». Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group составляет на данный момент 56 млн человек.

Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут: Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка; Андрей Ванин, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка; Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка; Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка; Александр Мамут, основатель и основной бенефициар фонда A&NN; Денис Леонтьев, генеральный директор КБ «Стрелка»; Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group; Екатерина Лапшина, CEO и основатель Era Capital; Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group.

Председателем совета директоров будет избран Лев Хасис. Должность предполагает ежегодное ротирование: следующим председателем совета директоров будет Александр Мамут. После закрытия сделки руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям».

Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group, сказал: «Интеграция в экосистему Сбербанка открывает перед Rambler Group доступ к огромной аудитории. Мы уверены, что она оценит качественный информационный и развлекательный контент и удобные сервисы, которые позволяют организовать свое свободное время, и рассчитываем, что партнерство позволит еще больше увеличить высокие темпы роста, которые демонстрируют наши ключевые бизнес-направления. Так, количество подписчиков Okko за год выросло почти на 120%, с апреля 2019 г. – на 30%, что было связано с совершенствованием продуктового предложения и запуском в рекордные сроки проекта по трансляциям матчей Английской премьер-лиги. Аудитория медиапроектов за год увеличилась на 28%».

Компании уже реализовали ряд совместных проектов, в рамках которых клиентам Сбербанка в цифровых («Сбербанк онлайн») и офлайн-каналах (сеть отделений) были предложены специальные условия пользования контентом онлайн-кинотеатра Okko в действующих и новых банковских продуктах. В частности, при оплате месячной подписки на Okko цифровой картой Сбербанка клиент получает второй месяц подписки в подарок. Бонусы «Спасибо» можно обменять на купоны и получить подписки на фильмы, сериалы или матчи Английской премьер-лиги. Посетители московских отделений Сбербанка могли познакомиться с Okko, установить приложение и активировать бесплатный ознакомительный период. В настоящее время планируется масштабирование данного проекта на отделения в крупнейших городах. Еще одно направление сотрудничества банка и Rambler Group – развитие информационного и видеоконтента, который будет использоваться в рамках экосистемы Сбербанка.