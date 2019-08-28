В США изобретатель из Google попался на краже интеллектуальной собственности

В Сан-Франциско идет громкий судебный процесс. Высокопоставленного инженера из Waymo, дочерней корпорации Alphabet (владеет Google), отвечавшего за искусственный интеллект в управлении автомобилями, судят за передачу коммерческих секретов компании Uber. Энтони Левандовски грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. за каждый секретный материал, – всего $8,25 млн.

По версии обвинения Энтони Левандовски, используя доступ к коммерческой тайне, в 2016 г. скачал из корпоративных баз данных 33 секретных материала: технические файлы описания системы лазерного зрения Lidar и другие важные разработки по управлению беспилотниками. Через несколько месяцев он уволился из Google и основал стартап Otto, создававший программы автономного управления для грузовиков. А еще несколько месяцев спустя конкурент Google в сфере искусственного интеллекта на транспорте компания Uber купила юный стартап по подозрительно высокой цене – $680 млн.

Через год, в мае 2017 г. Google обвинил Uber в использовании наработок, украденных Левандовски. Компании смогли разрешить конфликт в несудебном порядке, подписав договор о прекращении дальнейшего использования материалов Google. Вместе с тем Uber согласилась отдать отступные в виде доли в 0,34% своих акций, которые на тот момент оценивались в $245 млн. Кроме того, из Uber уволили виновника скандала Энтони Левандовски.

Невзирая на примирение сторон, Генпрокуратура США начала расследование в отношение Левандовски, и в начале 2019 г. против него было начато уголовное дело. Компания Uber при этом, учитывая ее активное содействие, мишенью обвинения не является, подчеркивает прокурор Дэвид Андерсон.

«Силиконовая долина – это не Дикий Запад: даже ее скорость жизни и конкуренция не позволяют игнорировать федеральные законы», – отметил Джон Бэннетт, специальный агент ФБР в Сан-Франциско, где судят бывшего инженера Google Энтони Левандовски.