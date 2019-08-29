Mail.ru Group выходит на рынок цифровой наружной рекламы

Mail.ru Group запускает размещение таргетированной цифровой наружной рекламы (DOOH – Digital- Out-of-Home). Первым партнером проекта стала компания Gallery – один из крупнейших операторов наружной рекламы в России. Компании успешно завершили технологические тесты в области персонализации показов рекламного контента с учетом социально-демографических признаков аудитории и географии. Таргетированная цифровая наружная реклама уже доступна для запуска в Москве. В ближайшие месяцы к инструменту будут подключены конструкции в Санкт-Петербурге и других городах России. До конца 2019 г. самостоятельный запуск наружной рекламы станет доступен через платформу myTarget.

Рекламодатели уже могут использовать в кампаниях цифровые билборды, в ближайшие месяцы к ним добавятся цифровые ситиборды и суперсайты. Закупка размещений проводится в режиме реального времени по programmatic-модели. Инструменты таргетинга позволяют максимизировать целевой охват за счет показа рекламы в тот момент, когда в зоне видимости конструкции преобладает релевантная аудитория. Портрет аудитории определяется на базе агрегированных обезличенных данных.

Одновременно с размещением кампаний в DOOH у рекламодателей есть возможность продолжить коммуникацию с аффинитивными сегментами аудитории, которые могли увидеть рекламное сообщение, используя инструменты рекламной платформы myTarget. Например, повторно обратиться к пользователям с помощью технологий ремаркетинга. Рекламодатели, которые работают в офлайне, смогут также измерить показатели доходимости благодаря анализу MAC-адресов посетителей торговой точки или оценить конверсии с помощью атрибуции с собственной CRM-системой.

Цифровые поверхности операторов расположены в местах с наиболее высоким трафиком и качественным обзором поверхности, что дает возможность охватить широкую аудиторию. Технологии таргетинга при этом позволяют контактировать с более узкими целевыми сегментами и использовать рекламный бюджет наиболее эффективно.