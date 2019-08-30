«Первый бит» открыл офис во Владивостоке

Интегратор «Первый бит» сообщил об открытии офиса во Владивостоке. Офис во Владивостоке возглавил Иван Баженов. До недавнего времени Баженов отвечал за одно из направлений автоматизации в рамках компании.

«Для меня это достаточно серьезный вызов возглавить офис в самой восточной части страны. Однако, моего опыта работы в компании достаточно, чтобы решиться на этот шаг. К тому же, Владивосток — это мой родной город. А, как известно, дома и стены помогают. Основная цель — стать лидером в области автоматизации бизнеса. Достигать этой цели мы планируем за счет отраслевой специализации и четкого понимания современных трендов. Например, мы точно знаем, что делать бизнесу в условиях обязательной маркировки различных видов товаров уже в этом году», – отметил Иван Баженов.

«"Первый бит" будет полезен клиентам Владивостока своей экспертизой по автоматизации разных видов учета предприятий различных отраслей, автоматизации бизнес-процессов и интеграции систем. Мы намерены позиционировать наши сильные стороны: комплексность, опыт, уникальность продуктов и их ценность. В частности, это продукты "Бит.финанс", "Бит.WMS", "Бит.строительство", "БИТ.управление медицинским центром". Уверен, что бизнес региона оценит программные продукты нашей компании. Основная задача — сделать бизнес наших клиентов сильнее, создать долгосрочные взаимовыгодные отношения», — сказал руководитель макрорегиона Сибирь компании «Первый бит» Евгений Шустов.

Владивосток — это город с большим бизнес-потенциалом, территория опережающего развития, считают в «Первом бите». Из опыта удаленного взаимодействия с клиентами из Владивостока у компании есть понимание, что сейчас бизнесу необходимы качественные и эффективные ИТ-решения.

Рядом с Дальним Востоком расположены высокотехнологичные соседи: Китай, Япония, Южная Корея. Есть федеральные целевые инвестиции для создания современного бизнеса. Это может стать серьезным фактором для роста и развития бизнеса региона.

Компания «Первый бит» готова стать надежным партнером для местного бизнеса и федеральных структур, имеющих представительство в регионе.