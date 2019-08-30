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«Первый бит» открыл офис во Владивостоке

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Интегратор «Первый бит» сообщил об открытии офиса во Владивостоке. Офис во Владивостоке возглавил Иван Баженов. До недавнего времени Баженов отвечал за одно из направлений автоматизации в рамках компании.

«Для меня это достаточно серьезный вызов возглавить офис в самой восточной части страны. Однако, моего опыта работы в компании достаточно, чтобы решиться на этот шаг. К тому же, Владивосток — это мой родной город. А, как известно, дома и стены помогают. Основная цель — стать лидером в области автоматизации бизнеса. Достигать этой цели мы планируем за счет отраслевой специализации и четкого понимания современных трендов. Например, мы точно знаем, что делать бизнесу в условиях обязательной маркировки различных видов товаров уже в этом году», – отметил Иван Баженов.

«"Первый бит" будет полезен клиентам Владивостока своей экспертизой по автоматизации разных видов учета предприятий различных отраслей, автоматизации бизнес-процессов и интеграции систем. Мы намерены позиционировать наши сильные стороны: комплексность, опыт, уникальность продуктов и их ценность. В частности, это продукты "Бит.финанс", "Бит.WMS", "Бит.строительство", "БИТ.управление медицинским центром". Уверен, что бизнес региона оценит программные продукты нашей компании. Основная задача — сделать бизнес наших клиентов сильнее, создать долгосрочные взаимовыгодные отношения», — сказал руководитель макрорегиона Сибирь компании «Первый бит» Евгений Шустов.

Владивосток — это город с большим бизнес-потенциалом, территория опережающего развития, считают в «Первом бите». Из опыта удаленного взаимодействия с клиентами из Владивостока у компании есть понимание, что сейчас бизнесу необходимы качественные и эффективные ИТ-решения.

Рядом с Дальним Востоком расположены высокотехнологичные соседи: Китай, Япония, Южная Корея. Есть федеральные целевые инвестиции для создания современного бизнеса. Это может стать серьезным фактором для роста и развития бизнеса региона.

Компания «Первый бит» готова стать надежным партнером для местного бизнеса и федеральных структур, имеющих представительство в регионе.

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