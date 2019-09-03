Atos поучаствовал в подготовке российского учебника по аутсорсингу

Atos принял участие в подготовке учебника «Основы профессионального аутсорсинга» НП «Астра».

Целью подготовки учебных материалов стали поддержка и развитие практики аутсорсинга на российском рынке. Для выращивания соответствующей инфраструктуры требуется подготовка отечественного альманаха по аутсорсингу, учитывающего проверенные международные кейсы и локальные особенности.

«Одинаковых компаний нет – каждая требует особого подхода при смене рабочей модели, все же аутсорсинг подразумевает четкое соблюдение определенных алгоритмов для гарантирования высокого качества работы, — сказал Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ. — Именно поэтому так важно доносить до широкой аудитории схемы эффективного взаимодействия клиента и поставщика услуг, основной моделью которого и является аутсорсинг, стремительно набирающий популярность в современной бизнес-среде».

В части учебника про аутсорсинг в стратегии и операционной деятельности Иван Сачков, руководитель операционной поддержки клиентов в российском филиале компании Atos, поделился практическим кейсом и рассказал, как интегрировать аутсорсинг в операционные процессы, принять решение о его использовании, управлять рисками и какие области бизнеса подлежат наибольшему регулированию при привлечении аутсорсеров.

Сергей Македонский, президент ассоциации «Астра», отметил: «Термин аутсорсинг знаком всем, но даже в актуальных учебных материалах сложно найти что-то помимо базовых понятий из этой сферы. Источниками знаний до сих пор становятся англоязычные ресурсы и собственный опыт. Вот почему так важно создание и распространение на русском языке комплексного и детального учебника по аутсорсингу, вобравшего в себя лучшие отечественные и зарубежные практики».

Плановый первый тираж учебника, составивший 1,5 тыс. экземпляров, вышел 29 июля 2019 г.