Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Honor занял сразу три позиции в пятерке самых популярных смартфонов полугодия

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, выяснила, какие смартфоны пользовались наибольшим спросом у российских покупателей в первые шесть месяцев 2019 г. Впервые в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли сразу четыре модели китайских брендов, лидером стала модель Honor 7A.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии российский рынок смартфонов составил 13,5 млн устройств и 216 млрд руб., что на 6% в штуках и 12% в деньгах больше, чем годом ранее. Продажи смартфонов группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам шести месяцев 2019 г. выросли на 18% в штуках и на 26% в денежном выражении – в разы выше рынка, чему способствовали расширение ассортимента, выгодные ценовые предложения.

Самым популярным смартфоном в России по итогам первого полугодия 2019 г. оказался Honor 7A, в топ-5 вошли еще три модели Honor. В рейтинг также вошла одна модель Xiaomi – Redmi 6A и Samsung – Galaxy J2 Core. В последние четыре года в январе-июне в пятерку самых популярных смартфонов входили преимущественно модели Samsung или Apple.

«Изменения в рейтинге самых популярных смартфонов связаны с ростом доверия и популярности ключевых китайских производителей. Если учитывать все основные китайские бренды, то их доля превысила половину российского рынка смартфонов в штуках. Наиболее уверенный рост демонстрируют Huawei и Honor. По итогам первого полугодия каждый третий купленный россиянами смартфон произведен одним из этих брендов. Два года назад их доля была почти вчетверо ниже, что свидетельствует о высоком качестве продукции, привлекательных технических решениях и правильном ценообразовании», – сказал руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Около 24% российского рынка в штуках по итогам первого полугодия 2019 г. занял Honor. Его продажи увеличились в 2,1 раза, что стало лучшим результатом среди всех брендов. Несколько десятков смартфонов производителя представлены в большинстве ценовых сегментов (кроме более 50 тыс. руб.), что позволяет россиянам делать выбор исходя из имеющегося бюджета, при этом получить стильный девайс с самыми современными и необходимыми техническими возможностями.

В первом полугодии активно рост спрос на смартфоны в трех ценовых сегментах: от 5 до 10 тыс. руб., от 10 до 20 тыс. руб. (в совокупности занимают 70% рынка) и более 50 тыс. руб. Самыми продаваемыми устройствами в нижнем и среднем диапазонах стали Honor 7A и Honor 8X соответственно. Среди премиальных девайсов наибольшей популярностью пользовался iPhone XR 64 ГБ.

«Доля рынка Honor в России уверенно растет год от года, и я очень рад такому признанию россиян, – отметил Тони Ран, президент Honor в России, странах СНГ и Турции. – Мы прилагаем все усилия, чтобы предлагать российским покупателям по-настоящему инновационные устройства, которые позволяют выделиться из толпы, и эта стратегия приносит свои плоды. Недавно мы представили в России флагманские смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro с выдающейся камерой, которые стали хитом уже в первые недели продаж. В самом скором времени Honor порадует рынок и другими новинками в различных ценовых сегментах. Таким образом, я вижу все предпосылки к продолжению нашего успеха и во втором полугодии».