«Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества

Кафедра прикладной кибернетики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и «Юнидата» оценили результаты сотрудничества, начатого в феврале 2019 г., когда исполнительный директор «Юнидаты» Алексей Цырюльников и заведующий кафедрой прикладной кибернетики Математико-механического факультета СПбГУ Николай Кузнецов приняли решение о стратегическом партнерстве. Речь шла о курировании курсовых и дипломных работ, участии в учебном процессе, выполнении научно-исследовательских работ и обмене опытом.

«Ощущения у всех сугубо положительные. 16 студентов успешно написали свои работы под руководством наших кураторов, а самые талантливые ребята проходят стажировку в компании, – сказал исполнительный директор "Юнидаты" Алексей Цырюльников. – В лице кафедры прикладной кибернетики математико-механического факультета мы обрели надежного партнера в академической среде. Мы попробовали ребят на реальных проектах и поняли, что их ждет прекрасное будущее. Это сигнал отрасли: на рынке рабочей силы появились талантливые молодые профессионалы».

«Благодарим "Юнидату" за сотрудничество. – отметил заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ Николай Кузнецов. – Вместе с нашими партнерами мы успешно решаем сложные образовательные, исследовательские и прикладные задачи. Считаем, что "Юнидата" стала весьма успешной прикладной площадкой для воспитания талантливой молодежи. В свою очередь, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем еще больше расширять сотрудничество».

Математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета – один из крупнейших учебно-научных центров России, мощная кузница кадров для специалистов в сфере ИТ. В течение многих лет СПбГУ привлекает к себе возможностью получить фундаментальное образование наиболее серьезных и способных абитуриентов, интересующихся математикой, механикой, информационными технологиями и астрономией.

«Юнидата» – российская ИТ-компания, работающая в области разработки программного обеспечения. Флагманским продуктом компании является платформа управления данными «Юнидата», основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО). «Юнидата» – это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.