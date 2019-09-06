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Fesco и «СКБ Контур» будут сотрудничать в сфере электронного документооборота

Бизнес Документооборот

Транспортная группа Fesco и ИТ-компания «СКБ Контур» договорились сотрудничать в сфере электронного документооборота (ЭДО).

С помощью сервисов «СКБ Контур» Fesco планирует развивать ЭДО как с клиентами внутри страны, так и с зарубежными партнерами. Пилотным проектом может стать документооборот между Fesco и контрагентами компании в Китае.

В развитии ЭДО внутри страны Fesco видит одной из ключевых задач внедрение электронных транспортных документов, в частности, транспортных накладных. Уже в ближайшее время компании могут запустить пилотные проекты по безбумажному оформлению доставки грузов. Документооборот с контрагентами будет последовательно переводиться в электронный формат: до конца 2020 г. не менее 1 тыс. клиентов Fesco смогут обмениваться с компанией электронными документами.

«ЭДО развивается с 2012 г. Электронные счета-фактуры стали нормой делового оборота. Теперь на повестке дня другие вызовы — электронные транспортные накладные и международный ЭДО. Пока это область экспериментов и инноваций, но успех в этом деле сулит огромные выгоды и для транспортных компаний, и для всех, кто ведет внешнеэкономическую деятельность, и для экономики в целом. Мы рады быть причастными к этому большому и значимому проекту», — отметил генеральный директор «СКБ Контур» Евгений Филатов.

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