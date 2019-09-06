МТС привлечет стартапы из Сингапура к развитию цифровых продуктов в России

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, правительственное агентство Enterprise Singapore при Министерстве промышленности и торговли Сингапура, фонд «Сколково» и компания Sistema Asia подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на внедрение решений технологических стартапов из Сингапура в продукты для российского рынка, а также поддержку выхода стартапов из России на рынок Сингапура.

Команда MTS StartUp Hub совместно с партнерами планирует организовать регулярный отбор сингапурских ИТ-компаний для пилотного внедрения разработок выбранных стартапов в цифровые решения МТС с перспективой дальнейшего долгосрочного сотрудничества. Кроме того, партнерство позволит компаниям, участвующим в акселерационной программе MTS StartUp Hub, предлагать свои продукты к внедрению в Юго-Восточной Азии.

Прохождение программы Softlanding в Сколково и последующие получение статуса резидента Инновационного Центра упросит иностранным компаниям выход на российский рынок. Экспертиза Sistema Asia позволит МТС привлекать в Россию наиболее востребованные технологии. Enterprise Singapore обеспечит поддержку российским стартапам, планирующим выход на рынок Сингапура.

«Заключенное соглашение – хороший пример международного многостороннего партнерства для успешного обмена технологиями между ведущими инновационными странами мира. МТС активно сотрудничает не только с российским стартап-сообществом, но и с зарубежными технологическими фондами и ИТ-компаниями: инновационные хабы MTS StartUp Hub уже открыты в Германии и Израиле. Теперь мы получили возможность обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты с компаниями из Сингапура. Кроме того, МТС продолжает расширять возможности для участников акселератора MTS StartUp Hub – теперь сотрудничество с МТС открывает также перспективы выхода на экономически привлекательные зарубежные рынки», – отметил руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

«Россия – быстрорастущий рынок для технологических компаний и стартапов. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами по включению сингапурских компаний в динамичную российскую экосистему технологий и инноваций и поиску новых деловых партнеров. В то же время, мы призываем российские стартапы подключиться к созданной в Сингапуре инновационной системе и совместно внедрять инновации с международными и сингапурскими предприятиями в этом регионе, а также расширять свой бизнес в Юго-Восточной Азии», – сказал Дж. Джаякришнан, директор по международным рынкам в Центральной и Восточной Европе, Singapore Enterprise.

«Сингапур и Россия – это две страны, которые находятся на переднем крае технологического прорыва, и мы считаем, что объединение этих двух экосистем поможет реализовать инновационные идеи технологических предпринимателей путем расширения их бизнеса на международном уровне, – сказал Сергей Савченко, генеральный директор Sistema Asia. – Поэтому мы гордимся тем, что можем использовать нашу платформу Sales Jet, чтобы помочь этому соглашению. В нем участвуют ведущие игроки технологических экосистем обеих стран, чтобы содействовать инновациям, которые, в свою очередь, могут дать реальный технологический толчок».

«У нас налажены прочные отношения с сингапурскими партнерами, и мы рады запуску еще одной совместной инициативы, которая создает новые возможности для технологических предпринимателей как в России, так и в Сингапуре. В октябре мы с нетерпением ждем сингапурские стартапы в качестве участников нашей Softlanding программы», – сказал Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково».

MTS StartUp Hub – инновационная площадка МТС, созданная для развития технологических проектов в прибыльный бизнес. Она состоит из корпоративного акселератора, 5G-инкубатора, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.

Enterprise Singapore – правительственное агентство Сингапура, которое способствует развитию предпринимательства. Оно работает на создание благоприятных условий для инновационных компаний и международного роста бизнеса.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента России в сентябре 2010 г. Цель фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1,9 тыс.).

Sistema Asia – сингапурская инвестиционная холдинговая компания, которая инвестирует в быстрорастущие технологии и продвигает программы трансфера технологий, такие как платформа Sales Jet, работающая в Сингапуре и Юго-Восточной Азии, включая Индию. Является дочерней компанией АФК «Система».