Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл»

Оператор связи «МегаФон» объявляет о назначении Андрея Левыкина на должность генерального директора АО «МегаФон Ритейл». На посту генерального директора «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин сменит Кирилла Шибанова. Кирилл принял решение заниматься собственными проектами и покинет компанию в течение сентября 2019 г.

Главными задачами Андрея станут дальнейший рост эффективности розничной сети оператора и реализация цифровой трансформации с внедрением инновационного формата телеком-ритейла.

Андрей Левыкин окончил Самарский государственный технический университет в 1996 г. Более 14 лет отдал телекоммуникационной отрасли: с 2005 г. работал в Поволжском филиале МегаФона, где занимался вопросами коммерческого развития, где в 2009 г. занял должность коммерческого директора филиала, с 2011 г. курировал развитие инфраструктуры МегаФона в Поволжье, а в 2013 г. возглавил Дальневосточный филиал компании. В феврале 2019 г. Андрей Левыкин занял пост директора по региональному развитию и отвечал за работу МегаФона на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Кавказа.

«Мы признательны Кириллу Шибанову за годы сотрудничества и достигнутые успехи в развитии розничной сети МегаФона. Мы знаем, как тесно сегодня связаны телекоммуникационные сервисы, банковские продукты и традиционные каналы коммуникации с потребителем. В 2019 г МегаФон приступил к реализации уникального проекта телеком-ритейла “Салоны Будущего”. Уверен, опыт и знания Андрея Левыкина в коммерческой сфере и инфраструктурных решений позволят МегаФону достичь поставленных целей по развитию сети салонов связи «МегаФон Ритейл» и предоставить клиентам сервис высшего цифрового качества», – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.