Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров

HR-блок многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг» возглавит Андрей Захаров, в настоящий момент занимающий должность директора по персоналу компании Nexign (входит в Холдинг).

«Мы создаем абсолютно новую экосистему, в которой трудятся свыше 6000 специалистов в различных городах России и зарубежья. В «ИКС Холдинг» входят более 25 компаний с разным уровнем зрелости и разной корпоративной культурой. Перед Андреем стоят серьезные задачи по централизации HR-процессов, а также налаживанию обмена лучшими практиками между предприятиями Холдинга. Опыт работы Андрея в крупных российских и международных компаниях, включая Nexign, является актуальным на этом этапе становления Холдинга», – отметила вице-президент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина.

Андрей Захаров будет совмещать новую должность с позицией Директора по персоналу Nexign, где работает два года. За этот период в Nexign он создал эффективную корпоративную академию, в которой проходят обучение сотрудники и клиенты компании, построил систему адаптации новых сотрудников и внедрил целый ряд HR-процессов, направленных на повышение эффективности подбора персонала, работу с HR-брендом, развитие системы компенсаций и льгот.

Андрей Захаров родился в Астрахани. С отличием окончил Ростовский педагогический университет (факультет филологии) и Ростовский государственный университет (социология, политология и психология), которые в последствии были объединены в Южный федеральный университет. В настоящее время проходит обучение по программе MBA по направлению «Управление персоналом» в Moscow Business School, а в 2018 г. успешно прошел международную стажировку в TIM (Италия) – одном из крупнейших телекоммуникационных Холдингов объединенной Европы.

За более чем 14-летний опыт работы в HR-сфере в зоны ответственности Андрея входили различные направления и задачи: управление обучением сотрудников в «Билайн», построение и развитие Дирекции по работе с персоналом Zepter International, формирование региональных HR-центров и управление корпоративным университетом «Русский Стандарт», выстраивание и централизация процессов обучения и развития персонала в ПАО «Сбербанк», руководство Департаментом по управлению персоналом Nexign.