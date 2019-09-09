Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии

Группа компаний «Цифра», разработчик решений для цифровизации промышленности, сообщает о назначении Николая Годунова на должность директора по продажам в горной промышленности и металлургии в «ВИСТ Групп», дочерней компании «Цифра».

На новой должности Николай будет разрабатывать и осуществлять стратегию продаж и частично продуктовую стратегию для российского рынка и стран СНГ, а также строить и развивать команду по продажам решений для цифровизации, включая роботизированные решения для горной добычи.

Николай перешел в «Цифру» из компании ABB, где он работал в должности Вице-президента по минерально-сырьевому комплексу региона Евразия, АВВ Корпоративные информационные системы. Созданная Николаем команда, успешно вывела на российский рынок иностранные решения и технологии, например, специализированные системы управления активами, персоналом и горно-геологические информационные системы. По количеству пользователей эти системы сейчас одни из самых крупных в мире.

«Николай возглавит продажи ВИСТ Групп, и займется продвижением на рынках России и СНГ роботизированных решений. Его опыт работы в области горной промышленности очень ценен для нас», – отметил генеральный директор ВИСТ Групп Дмитрий Владимиров.

«Мы будем фокусироваться как на традиционной для нас роли лидера в оптимизации процессов ведения открытых горных работ, так и усилении позиций в диспетчеризации подземных горных работ, а также новых задачах, связанных процессами измельчения, флотации, гидро и электрометаллургии», – сказал Николай Годунов свои планы в компании.

Николай обладает более чем 20-летним опытом работы в различных направлениях ИТ бизнеса начиная с разработки программного обеспечения, консалтинга, управления проектами, продажами и руководством. Он имеет степень MBA в области управления производством МИРБИС, степень по стратегическому менеджменту Российского экономического университета им. Плеханова, а также диплом инженера Технического Университета МАДИ.