Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа

Помещения, принадлежащие ПАО «Центральный телеграф», дочерней компании «Ростелекома», в здании по адресу Москва, Тверская улица, дом 7 общей площадью 35 198,7 квадратных метра, и прилегающая к нему парковка проданы одной из крупнейших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи.

Помещения «Центрального телеграфа» были выставлены на продажу в начале июня 2019 г. Для обеспечения прозрачности и максимально широкого доступа к торгам потенциальных участников была выбрана площадка Сбербанк-АСТ, а также задействованы ведущие консультанты по привлечению потенциальных покупателей — CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank и PwC.

Цена реализуемых помещений была определена с учетом результатов независимой оценки, проведенной «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги», а также экспертных мнений крупнейших брокерских компаний.

На объявленный открытый аукцион поступила одна заявка, договор купли-продажи заключен с единственным участником. Претендент, подавший заявку, был привлечен к участию в аукционе консультантом PwC.

«“Ростелеком” последовательно реализует стратегию повышения эффективности бизнеса, в рамках которой в компании действует программа оптимизации портфеля недвижимости. Наши специалисты проделали большую работу по продаже комплекса зданий “Центрального телеграфа” с максимальной выгодой для компании в текущих рыночных условиях. Проект был сложным, и я рад, что нам удалось закрыть эту важную сделку. Мы уверены, что покупатель площадей, крупнейшая инвестиционная компания, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации потенциала знакового объекта недвижимости», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В настоящий момент портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 тыс. объектов общей площадью более 8 млн квадратных метров. В городах с населением более 100 тыс. человек, включая Москву и Санкт-Петербург, находится чуть меньше половины всех площадей.

Информация о реализации объектов недвижимости размещается на специализированных площадках. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность и открытость процедуры торгов, широчайший охват, и, как следствие, высокую эффективность продаж, привлекаются профессиональные участники рынка. Ранее в Москве уже проданы офисные здания на Зубовской площади, 1-й Тверской-Ямской улице, в Никитском переулке и другие объекты.