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Департамент телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon возглавил Владимир Борисов

Бизнес Кадры

Компания Oberon, интегратор бизнеса, сообщает о назначении Владимира Борисова на должность директора департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений, крупнейшего технологического подразделения организации.

На текущей позиции он займется продвижением профильной для Oberon экспертизы по созданию решений в сферах связи, телекоммуникаций и построения инфраструктуры, а также формированием пула интересных рынку новых продуктов и перспективных технологий с целью пополнения портфеля компании. Кроме того, в зону ответственности Владимира Борисова войдут общее руководство департаментом, контроль и обеспечение роста его бизнес-показателей, включая увеличение числа комплексных интеграционных проектов.

«Рад, что Владимир вновь решил присоединиться к команде Oberon. Ранее он более пяти лет успешно развивал бизнес нашей компании. Возможность продолжить сотрудничество сейчас считаю успехом нашей кадровой политики, ведь мы нацелены не только на подготовку высококвалифицированных кадров, но и на формирование стабильной и сплоченной команды. Компетенции наших экспертов непрерывно растут благодаря сложным и интересным бизнес-задачам, а также принципиально новым вызовам современного ИТ-рынка», – отметил генеральный директор компании Oberon Евгений Яшин.

Вадим Фурсов, возглавлявший подразделение до сентября 2019 г., переходит на позицию директора по работе с корпоративными заказчиками департамента развития бизнеса Oberon. Он будет заниматься расширением сотрудничества с текущими клиентами компании и выстраивать взаимодействие с новыми.

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