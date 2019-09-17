Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по маркировке при поддержке ЦРПТ

16 сентября 2019 г. на полях форума «Биотехмед» в Геленджике Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Сеченовский университет и Независимый центр ДПО «Лаборатория Маркировки» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках партнерства Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace разработают стандарты для подготовки специалистов по цифровой маркировке лекарств и образовательные программы дополнительного профессионального образования в этой области. Кроме того, планируется создание системы независимой сертификации и аттестации этих специалистов и ведение их реестра.

Центр развития перспективных технологий будет оказывать необходимую методическую и консультативную поддержку.

Первый образовательный проект партнерства – открытие учебного демонстрационного центра маркировки лекарств на базе Сеченовского университета. При прохождении обучения специалисты смогут отработать практические навыки на каждом этапе товаропроводящей цепочки - от нанесения кода на производственном оборудовании до продажи в аптеках, выдачи по льготным рецептам и выбытия в отделения больницы.

«Сеченовский университет видит своей основной задачей формирование образовательного контура академических и практических компетенций, отвечающих требованиям отрасли. Задача реализуется в рамках концепции «Школа-ВУЗ-Фармацевтическая отрасль». С этой целью в университете, на базе нового центра, будет сформирована группа по сертификации и аттестации специалистов в области маркировки лекарственных средств», – отметил Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета, академик РАН.

«Для полноценной работы в системе маркировки лекарств важно дать не только теоретические, но и практические знания сотрудникам производителей, импортеров и дистрибуторов, аптечных и медицинских учреждений. В нашем демонстрационном центре участники оборота сформируют необходимые компетенции в работе с действующим оборудованием и программным обеспечением, подключенным к тестовому контуру МДЛП», – сказал Владимир Плохих, генеральный директор «Лаборатория Маркировки».

«Мы приветствуем создание образовательных проектов и готовы предоставить исчерпывающую и актуальную информацию по работе системы и бизнес-процессам, а также давать необходимые разъяснения и консультации. Это позволит профильным специалистам, работающим на производстве, в аптеках и медучреждениях более эффективно и в оптимальном режиме обеспечивать присоединение своих организаций к маркировке», – отметил Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ».

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 г. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 г., а маркировка препаратов 7 высокозатратных нозологий – с 1 октября 2019 г.