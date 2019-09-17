IDC: итоги II квартала 2019 г. на российском рынке внешних систем хранения данных

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, во II квартале 2019 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $95,93 млн суммарной емкостью 536 439 терабайт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем поставок в денежном выражении увеличился на 13,5%, при этом показав рост в емкостном выражении на 88,5%.

По результатам квартала, лидером рынка внешних систем хранения данных стала компания Yadro. Среди лидеров также компании Huawei, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise. Компании Huawei и Lenovo продемонстрировали уверенный рост поставок как в денежном, так и емкостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В поставках систем на базе флэш-памяти лидируют Huawei, HPE и NetApp.

«Рынок продемонстрировал существенный рост как в емкостном, так и в денежном выражении, во многом благодаря сегменту систем хранения на базе HDD. Так, телеком-операторы продолжают наращивать инфраструктуру архивного хранения данных. Вместе с тем, заказчики инициируют программы цифровой трансформации. Поэтому мы видим продолжающийся рост инвестиций в системы хранения на базе флэш-памяти. С точки зрения отраслевой специфики, финансовый и телекоммуникационный сектор продолжают оставаться основными точками роста», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.