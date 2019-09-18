Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia и PwC в России представили результаты совместной оценки российского рынка контента в рамках конференции Autumn Session 2019.

Согласно оценке Dentsu Aegis Network Russia и PwC, объем рынка производства и приобретения контента в России составил около 100 млрд руб. за 2018 г., а объем рынка дистрибуции контента – 434 млрд руб.

В оценку включены данные по производству, закупке и дистрибуции контента в восьми ключевых сегментах: ТВ, OTT, спорт, киберспорт, кинопрокат, музыка, контент для социальных сетей и branded контент (видеопродакшн для брендов).

Объем производства телевизионного контента стал крупнейшим сегментом — 49 млрд руб., а объем дистрибуции ТВ-контента составил 292,4 млрд руб.

Второй по обороту сегмент на рынке производства и приобретения контента — кинопрокат (18,9 млрд руб.). Дистрибуция в данном сегменте достигла объема в 51,4 млрд руб.

Объем производства контента в социальных медиа составил 13,6 млрд руб.

Объем производства и закупки видеоконтента для OTT-сервисов составил 10 млрд руб., а дистрибуция – 24 млрд руб.

Объем производства и приобретения прав на спортивный контент достиг размера в 3,9 млрд руб. Дистрибуция, которая включает выручку от спонсорства, прямой рекламы, а также продажи билетов, составила 27,5 млрд.

Объем дистрибуции музыкального контента, в который входит выручка от реализации билетов на концерты, доходы от продаж музыки на физических носителях и реализацию через различные цифровые модели, составил 39,2 млрд руб.

Объем сегмента продакшна branded контента находится на уровне 5 млрд руб., а объем закупки медиаправ в киберспорте оценивается в 0,25 млрд руб.