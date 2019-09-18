Информационные системы для управления предприятиями обсудят на 6-м «Бизнес-форуме 1C:ERP»

Ежегодный бизнес-форум 1С

11 октября 2019 г. представители руководящего состава коммерческих компаний и государственных учреждений соберутся в Москве на ежегодном «Бизнес-форуме 1C:ERP», посвященном практике внедрений и развитию «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративных заказчиков.

Главные темы этого года: новое решение «1С:ERP. Управление холдингом», которое включает в себя возможности «1С:ERP» и «1С:Управление холдингом», а также опыт цифровизации с комплексом «1С:Корпорация».

Фирма «1С» проводит «Бизнес-форум 1С:ERP» в шестой раз. Это событие привлекает большое внимание крупного и среднего бизнеса из России и ближнего зарубежья: в 2018 г. число участников форума превысило 2300 представителей руководящего состава из 1200 организаций, более 1200 человек смотрели прямую трансляцию форума.

К участию в форуме приглашаются:

- представители руководящего состава коммерческих компаний корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

- представители руководящего состава, и их заместители, отвечающие за информатизацию крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти;

- представители партнеров фирмы «1С».

Программа и докладчики

С докладами выступят ключевые спикеры от «1С»: директор фирмы Б.Г. Нуралиев, руководители и эксперты подразделений, отвечающих за разработку платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других продуктов и сервисов компании. На форуме будет представлено большое количество докладов заказчиков, в которых они поделятся своим опытом внедрения и использования решений «1С» на примере реальных проектов.

В рамках пленарного заседания в этом году состоится панельная дискуссия «Опыт цифровизации бизнеса с решениями 1C», в ходе которой представители руководства крупных корпоративных заказчиков «1С» обсудят ключевые технологические тренды и расскажут, как решения «1С» помогают их компаниям решать масштабные задачи цифровой трансформации, повышать эффективность бизнеса.

После пленарного заседания на форуме будут работать десять параллельных тематических секций: для ИТ-директоров и директоров по цифровизации; финансовых директоров и главных бухгалтеров; технических директоров и руководителей производств; коммерческих директоров и директоров по маркетингу; для директоров по закупкам и логистике; руководителей по персоналу; автоматизация управления финансами холдингов; автоматизация документооборота; сервисы для пользователей 1С; отраслевые и специализированные решения.

Посетители конференции смогут обсудить интересующие их вопросы с экспертами фирмы «1С» — руководителями продуктовых направлений и разработчиками платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», а также с партнерами, занимающимися разработкой отраслевых решений. Помимо этого участники мероприятия познакомятся с практическими примерами использования решений, смогут поделиться мнениями и обсудить актуальные вопросы цифровизации бизнеса с коллегами из других предприятий.

Флагманы продуктовой линейки

Сегмент корпоративных решений «1C» в последние годы развивался очень динамично. Выпущенное в 2013 г. инновационное решение «1С:ERP Управление предприятием» (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) вошло в состав комплекса «1С:Корпорация», который является сегодня основным трендом цифровизации предприятий с помощью систем «1С». Кроме «1С:ERP» в состав «1С:Корпорации» входят решения для управления финансами в холдингах, управления документооборотом и персоналом.

Эффект синергии от использования этих решений достигается благодаря возможности реализации сквозных бизнес-процессов при выполнении проектов автоматизации предприятий. Ключевыми преимуществами комплекса по сравнению с зарубежными аналогами являются невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического эффекта, в сочетании с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

В целом на ERP-решениях «1С» уже автоматизировано более 1 000 000 рабочих мест.

Награды за успехи в цифровизации

Форум завершится церемонией награждения победителей 3-го международного конкурса корпоративной автоматизации «1C:Проект года», который проводится для определения передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации с решениями «1С».

В 2019 г. на конкурс было подано более 140 проектов, 108 из них было допущено к участию после проверки организационным комитетом.

Конкурс проводится в различных номинациях, среди которых: лучший комплексный проект, самый масштабный проект, лучший территориально-распределенный проект, лучшие проекты в предметных областях, отраслях и регионах.

Основными критериями оценки проектов в конкурсе являются: масштаб проекта, трудозатраты, сроки и качество выполненных работ, экономический эффект от внедрения.

Проекты-победители будут отмечены дипломами и ценными призами, среди которых сертификаты номиналом 500 000 рублей на туристическую поездку.

Участие в форуме бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест ограничено.