1С стала генеральным партнером крупнейшего в стране хакатона для школьников «Цифровой прорыв»

Компания«1С» стала генеральным партнером хакатона для школьников, который пройдет 27-28 сентября 2019 г. в Казани в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

В нем примут участие 100 школьных команд по 5 человек в команде. Участники должны будут за ограниченное время создать прототипы цифровых решений для поставленных задач по четырем направлениям:

программирование на языках, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике (Кодетрек); программирование роботов на языке, доступном школьникам (Роботрек); автоматизация бизнеса (Бизнестрек); работа с программным обеспечением для профилактики компьютера (Админтрек).

Задания для Бизнестрека и Админтрека будут разработаны фирмой «1C».

«Цифровой прорыв» для школьников – это самый большой хакатон, который когда-либо проводился в России среди школьников. Участники получат опыт решений реальных задач, смогут пообщаться с экспертами, представляющими лидеров отрасли. Победители получат сертификаты на обучение, а также ценные призы и подарки от партнеров.

«Мы, ИТ-компании, очень нуждаемся в кадрах. Все компьютерные программы состоят из нулей и единиц, запас которых в природе не ограничен, одна фирма отрасли информационных технологий отличается от другой в первую очередь тем, какие кадры она сумела набрать и как организовала их работу. Для нас кадры важнее, чем финансы, лицензии, знакомства, помещения. Для ИТ-компаний система образования это самый главный смежник. Нам нужно, чтобы как можно больше молодежи выбрали карьеру в информационных технологиях, а не в других отраслях. Сейчас основам алгоритмизации учат в школе, но нам важно еще заронить интерес к ИТ, дать почувствовать прелесть программирования. Поэтому мы поддерживаем такие хакатоны: написав реальные программы, например, прототип бизнес-системы, добившись первых результатов в соревновании, школьники чувствуют законную гордость от своих достижений. Это очень вероятно поможет им в будущем поступлении в вуз и, главное, в правильном выборе специальности» отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.