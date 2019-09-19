ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Yota Lab и «Планетарий 1» запускают «Институт перспективных технологий»

Бизнес

В октябре 2019 г. Yota Lab совместно с «Планетарием 1» открывает «Институт перспективных технологий», в котором будут представлены факультеты технологий, дизайна, архитектуры и урбанистики, искусства, стратегии и управления. Официальным партнером института станет Autodesk.

Курсы по дизайну, анимации и CG будут вести резиденты дизайнерской команды Yota Lab, готовящие видео для главных международных форумов страны по заданию Фонда «Росконгресс». Они научат студентов снимать клипы при помощи роботов, делать реалистичные видеоролики с использованием 3D-графики, проектировать и создавать различные устройства и детали интерьера.

Все образовательные программы института будут сопровождаться практикой. Так, будущие архитекторы, дизайнеры и проектировщики поработают на станках ЧПУ, создавая предметы интерьера и высокоточные бионические изделия из металлов при помощи пяти координатных станков. А в рамках программы по урбанистике студенты модернизируют садово-парковые зоны Санкт-Петербурга, в частности займутся озеленением Обводного канала.

«Все наши студенты смогут применить полученные в институте знания на практике. Например, тот, кто учится организовывать мероприятия, попробует свои силы в подготовке выставок и концертов в «Планетарии 1» или «Люмьер-холле». Если это курс съемки при помощи роботов, то в итоге студент получит готовый клип, если это обучение дизайну и архитектуре, то на руках у него будет проект квартиры. При этом все специальности будут сложно переплетены между собой, чтобы на выходе образовывались готовые команды под реальные проекты», — отметил создатель Yota Lab и «Планетария 1» Евгений Гудов.

В зависимости от выбранной программы обучение продлится от двух до шести месяцев. Некоторые программы и лекции будут бесплатными для всех желающих.

Другие материалы рубрики

Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft спешит безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда

Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием

Вирус WannaCry выжил и нарастил активность, но стал бояться «прививки»

В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов

Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен

IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии