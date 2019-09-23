Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестром при закрытии сделки с компанией Legionfarm. Сумма инвестиций фонда составила $1,4 млн. Также в сделке участвовал сооснователь SkyEng, Денис Сметнев. Общая сумма раунда $1,5 млн.

В период с февраля по сентябрь 2019 года выручка Legionfarm выросла в 8 раз, со $100 тыс. до $800 тыс. в месяц. Команда проекта считает своей миссией создать 1 млн рабочих мест в виртуальных мирах за ближайшие 3 года.

Legionfarm – платформа для найма профессиональных игроков в online играх, то есть для обучения тонкостям игры покупатели могут нанимать игроков уровня PRO, которые помогут ускоренно пройти сложный игровой контент. Например, можно присоединиться к команде PRO игроков в PUBG, Fortnite и Apex Legends, чтобы меньше проигрывать и перенимать их опыт. Или нанять персонального телохранителя в World of Warcraft, который будет сопровождать вас в игре для ускоренного прохождения уровней.

Геймерам marketplace позволяет выполнять заказы на подряде или получить full-time работу с официальным контрактом. PRO игроки могут принять заказы на обучение персонажей, наняться киллерами, выполнить поручения или устроиться менеджерами в онлайн игры с многоуровневой структурой.

Legionfarm находится в процессе интеграций с игровыми издателями и является первопроходцем внедрения системы монетизации игр на основе платных услуг. Несмотря на то, что у такой модели монетизации есть потенциал кратно увеличить выручку паблишера, сейчас это слишком дорого и сложно для игровых компаний. Legionfarm позволяет игровым издателям снять большую часть этой нагрузки так, чтобы это было выгодно для всех сторон.

Legionfarm дает возможность людям играть самостоятельно, в одной команде с профессиональными игроками. В игровом комьюнити сейчас неоднозначное отношение к платным услугам. Первая ассоциация — прокачка с передачей аккаунта. Люди не любят тех, кто посадив на свой аккаунт PRO игрока, получил на выходе прокачанный аккаунт, приложив нулевые усилия. Но когда игрок заплатил, чтобы поиграть в команде с крутыми ребятами — это нормально, так как человек играет сам и его скилл растет.

Основатели Legionfarm — Алексей Белянкин и Кирилл Чуваков. Алексей окончил НГУ и РГУ нефти и газа им. Губкина. В прошлом основатель GameGuard, MmoGuard, и ряда других околоигровых проектов. Кирилл в прошлом возглавлял создание продукта в Gosu.ai, Руководитель образовательных проектов в Mail.ru, основатель комьюнити разработчиков игр Devs Go.

Основатель платформы Алексей Белянкин сказал: «Я очень рад, что мы теперь работаем с ТМТ и Денисом. Это очень сильные партнеры и уверен, что вместе мы сделаем единорога быстрее. Мы привлекли раунд для того, чтобы улучшать наш продукт в сторону универсального SaaS решения, чтобы интегрироваться с игровыми издателями быстрее и дешевле, без потери качества. Наша цель - сделать 50 интеграций до 2021 года, три из которых — ААА игры. Более того, мы видим много возможностей адаптации нашего продукта для Corporate Learning в VR. Часть денег будут потрачены на тестирование гипотез и поиск точек роста в этом направлении. На мой взгляд, игры в дальнейшем тоже уйдут в VR, поэтому для нас стратегически в двойне важно развиваться в этом направлении».

«Мы очень верим в проект Legionfarm. Игровые и околоигровые проекты растут во всем мире высокими темпами. А в будущем, в связи с высвобождением людей от рутинной работы, время, которое затрачивают люди на игры, будет только расти. Команда проекта умеет создавать уникальные продукты и привлеченные средства помогут расти еще более агрессивно», — сказал управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин.

Привлечённые инвестиции будут использованы для интеграций платформы с игровыми издателями и разработчиками VR, тестирования гипотез в Corporate Learning.