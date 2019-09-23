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«Сбербанк Лизинг» завершил собственную образовательную программу обучения

Бизнес Кадры

«Сбербанк Лизинг» объявил о завершении собственной образовательной программы обучения, по результатам которой студенты, прошедшие конкурсный отбор, будут приняты в ИТ департамент компании для работы в проектных командах.

18-дневная программа, завершившаяся 20 сентября, была разработана и подготовлена с учетом стоящих перед компанией задач в рамках цифровой трансформации и потребности в привлечении узкоспециализированных специалистов. Для этих целей был разработан собственный образовательный курс с участием внешних и внутренних экспертов. Слушателями программы стали студенты Школы 21, заинтересованные в углублении своих знаний и работе в «Сбербанк Лизинг». Обучающий модуль включал в себя переподготовку по профессиональным курсам для разработчиков, лекции от ведущего менеджмента компании и плотную работу с наставниками.

Курс завершился тестированием, по результатам которого лучшие студенты приступят в ближайшее время к работе. Вячеслав Спиров, генеральный директор «Сбербанк Лизинг», торжественно вручил сертификаты об успешном прохождении обучения.

Денис Яклаков, заместитель генерального директора «Сбербанк Лизинг», куратор курса, отметил: «Мы столкнулись с проблемой дефицита ИТ-кадров при работе с продуктом Microsoft Dynamics Nav, специалистов по развитию которого относительно немного. Наш образовательный проект позволяет подготовить стажеров в соответствии с потребностями компании, погрузить в задачи и работу над проектами до начала стажировки, передать наш опыт и познакомить с корпоративной культурой. Уверен, что фундаментальные знания, полученные в Школе 21, и практический опыт, полученный в процессе обучения, позволят студентам успешно построить свою карьеру в нашей компании».



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