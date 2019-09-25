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«Форсайт» улучшил свою позицию в рейтинге крупнейших игроков российского BI-рынка

Бизнес

Компания «Форсайт» заняла восьмое место в списке самых значимых игроков рынка бизнес-аналитики по итогам 2018 г. Согласно рейтингу, опубликованному в рамках обзора CNews «Аналитика 3.0», российский вендор поднялся на одну позицию вверх по сравнению с данными рейтинга прошлого года и показал рост выручки 20%. Стоит отметить, что таблица участников включает как поставщиков решений в сфере бизнес-анализа, так и системных интеграторов, занимающихся внедрением BI-систем.

Эксперты CNews отмечают, что российский рынок средств бизнес-аналитики продолжает расти. По мнению авторов обзора «Аналитика 3.0», ключевыми факторами увеличения выручки основных игроков рынка BI и аналитики стала продолжающаяся цифровая трансформация российского рынка в целом.

Компания «Форсайт» – российский разработчик платформы и продуктов для анализа данных, а также мобильных решений. В портфеле вендора такие высокопроизводительные продукты, как «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Мобильная платформа», «Форсайт. Управление инвестициями», «Форсайт. Бюджетирование». Проекты на базе технологий «Форсайта» внедряются во всех отраслях, в том числе в энергетике, металлургии, нефтегазовой отрасли, фармацевтике, госсекторе.

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