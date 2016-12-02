Lenovo зареклась связываться с выпуском умных часов

Обновления линейки «умных часов» не будет ни в следующем году, ни когда-либо еще. Lenovo официально выкинула из своего роадмэпа Moto 360 и другую носимую электронику.

Lenovo больше не интересуется выпуском носимой электроники

Компания Lenovo официально подтвердила отказ от производства нового поколения умных часов на платформе нового поколения Android Wear 2.0.

Ранее компания уже заявляла об отсутствии планов по выпуску смарт-часов в 2016 г., однако сейчас, вместе с отказом от выпуска обновления серии Moto 360 на новой платформе Google для носимой электроники, Lenovo уточнила, что вовсе не планирует развивать производство этого вида гаджетов.

«Пусть сначала улучшатся технологии»

Шакил Баркат (Shakil Barkat), глава глобального подразделения Lenovo по разработке продукции Moto, предельно четко высказался в своем официальном заявлении о перспективах носимой электроники, заявив, что компания «в настоящее время не видит достаточного спроса на [новые смарт-часы]. Выпуск носимой электроники для нас не имеет достаточной привлекательности, чтобы заниматься этим направлением из года в год».

Шакил Баркат официально заявил, что смарт-часы и другая носимая электроника больше не присутствуют в ежегодном плане развития гаджетов под торговой маркой Moto ни в следующем году, ни «в обозримом будущем».

Умные часы Moto 360

Никогда не говори никогда

«Никогда» – это слово, редко применяемое в серьезном бизнесе, так что Шакил Баркат в своем официальном заявлении все же оставил лазейку для Lenovo на будущее. По его словам, компания все же может в будущем вернуться на рынок смарт-часов и носимой электроники в целом: «Мы верим, что... однажды носимые технологии смогут обеспечить пользователю больше возможностей, чем они обеспечивают сейчас».

Это не означает, что Lenovo обязательно вернется на этот рынок, отметил Баркат, но, в любом случае, «для этого технологии придется значительным образом измениться и улучшиться».

Интерес к смарт-часам и Google Android Wear заметно снизился

Умные часы и другая носимая электроника под управлением ОС Android Wear в последнее время теряют спрос со стороны потенциальных покупателей, даже несмотря на обновления ряда гаджетов.

Смарт-часы на платформе Google Android Wear

В момент первого анонса платформы Android Wear в марте 2014 г. ее активно поддержали своими новинками многие известные производители. Уже в июне 2014 г. в рамках конференции Google I/O были представлены часы Samsung Gear Live и LG G Watch. Первые умные часы Motorola – Moto 360, были выпущены в сентябре 2014 г. В конце 2014 г. появились часы Asus ZenWatch, Sony SmartWatch 3 и LG G Watch R, в марте были представлены LG Watch Urbane и Huawei Watch.

После выпуска ряда промежуточных версий Android Wear с 1.3 по 1.5, Google в рамках конференции Google I/O в мае 2016 г. анонсировала прорывную версию Android Wear 2.0, которая включает поддержку отдельных приложений с непосредственной загрузкой в часы под Wear 2.0 из магазина Google Play Store for Watch. Новая версия также поддерживает рукописный ввод, экранную клавиатуру, переработанный круглый пользовательский интерфейс и множество других полезных функций.

Умные часы Moto 360

В какой-то степени в снижении интереса к носимой электронике виновата сама Google, объявившая о переносе выпуска финальной версии Android Wear 2.0 с осени 2016 г. на 2017 г., а в сентябре представившая лишь версию Android Wear 2.0 Developer Preview 3 для разработчиков.

Тем временем конкуренты…

Тем временем, Samsung, отказавшись еще на ранних этапах развития от Android Wear, представила собственную версию ОС Tizen для носимой электроники.

Избавление от необходимости синхронизации своих планов с планами Google позволило Samsung двигаться дальше и разрабатывать собственные интересные пользовательские интерфейсы, например, решение с вращающимся безелем для скроллинга страниц и поддержкой интерфейсов LTE, представленное в последней модели Gear S3.

Со стороны iOS в последние два года Apple Watch также не получили значительных обновлений, хотя в этом году Apple немного изменила дизайн квадратных часов, добавив гидроизоляцию и поддержку GPS для трекинга фитнеса.