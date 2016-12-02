Microsoft, Intel, IBM отказываются открывать код ПО китайским властям

Microsoft, Intel, IBM и другие западные ИТ-компании выступили против открытия исходного кода своих продуктов, как того требует принимаемое сейчас в Китае законодательство о кибербезопасности страны.

По соображениям кибербезопасности

Представители Microsoft, Intel, IBM и других ИТ-компаний выступили против закона, требующего предоставлять исходный код их продуктов китайским властям.

Как пишет Wall Street Journal, требования предоставлять код продуктов властям Китая стали актуальны из-за принятого в КНР закона о кибербезопасности (вступает в силу в июне 2017 г.). Он обязывает интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в расследовании преступлений и дел, относящихся к национальной безопасности.

Закон также вводит обязательное тестирование и сертификацию ИТ-оборудования и дает властям неограниченный доступ к данным компаний, попавших под подозрение. Напомним, впервые китайские власти начали настаивать, чтобы зарубежные разработчики открыли исходный код продуктов еще в начале 2015 г., после принятия соответствующих регламентирующих документов.

По ним все иностранные компании, включая компании из США, желающие осуществлять поставку вычислительного оборудования китайским финансовым организациям, обязаны раскрыть исходный код своих проприетарных продуктов и должны быть готовыми к их тщательным проверкам.

ИТ-разработчики оценили риски

Очередное ужесточение правил кибербезопасности в КНР ИТ-гиганты встретили протестом. По данным WSJ, против закона выступили Microsoft, Intel, IBM и ряд других крупных компаний. При этом ранее IBM соглашалась на условия Пекина, что было расценено, как «жест доброй воли». Почему компания изменила свою позицию, СМИ не сообщают.

Глобальные ИТ-компании отказываются раскрывать исходные коды по требованию китайских властей

Разработчики утверждают, что раскрытие их собственного исходного кода «увеличит риск того, что он попадет в руки злоумышленников или конкурентов». «Раскрытие исходного кода не подтвердит его безопасности или подконтрольности», - цитирует WSJ заявление Microsoft. В Intel говорят, что раскрытие данных «помешает развитию технологических инноваций и снизит уровень безопасности продукции».

Эти отзывы были обнародованы Technical Committee 260 - ключевым комитетом правительства КНР по вопросу кибербезопасности. В числе его задач значится разработка стандартов для операционных систем, микропроцессоров, ПО и других продуктов. Добавим, ранее Microsoft, Intel, IBM были приглашены к работе в этом комитете с целью совместной выработки правил игры на китайском рынке. WSJ отмечает, что негативные отзывы ИТ-разработчиков помечены в документах комитета, как «частично принятые».

Между тем, эксперты уверены, что разногласия не приведут к тому, что западные компании уйдут с китайского рынка из-за его значения для их бизнеса. «Я не думаю, что бизнес будет уходить. Я не слышал ни одного названия компании, которая бы решила уйти», - заявил журналистам старший юрист компании Herbert Smith Freehills LLP, работающей с американскими клиентами, находящимися в КНР, Джеймс Гун (James Gong).