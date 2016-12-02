Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов

Размер инвестиций в разработку «единственных на сегодня отечественных аналогов ОС Microsoft» класса предприятия — линейку операционных систем «Базальт» — составил 100 млн руб. в течение года. В 2017 г. вложения в развитие линейки составят 200-300 млн.

Новый проект команды из «Альт линукса»

Основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовала новую структуру, получившую название «Базальт СПО», и привлекла на создание линейки отечественных ОС p100 млн. Эти средства в проект вложили владельцы компании ИВК (в лице Григория Сизоненко, генерального директора, Екатерины Петровой, финансового директора и Владимира Чепко, председателя совета директоров) через учрежденную ими инвестиционную структуру «Агентство финансовой поддержки», за которым сейчас числится 50-процентная доля в «Базальте».

Об этом сообщили гендиректор ИВК Григорий Сизоненко и занявший пост гендиректора «Базальта» Новодворский. «В следующем году, исходя из общения с потенциальными заказчиками (руководством регионов, госкорпорациями и пр.), мы понимаем, что заработаем p200-300 млн, которые будут обратно реинвестированы в проект — в дальнейшую разработку и в создание масштабируемой системы продаж и внедрения».

По данным ЕГРЮЛ, официально ООО «Базальт СПО» было зарегистрировано 10 августа 2015 г. За Алексеем Новодворским в нем сейчас закреплено 24%. По 5% принадлежит Дмитрию Левину, Антону Фарыгину и Владимиру Фарыгину. Оставшиеся 2% числятся за Иваном Коровиным.

Созданные в рамках проекта ОС «Альт сервер», «Альт рабочая станция» и «Альт образование» опираются на репозиторий свободных программ Sisyphus («Сизиф»), на основе которого созданы дистрибутивы компании «Альт линукс». «Базальт» сейчас предоставляет для «Сизифа» техническую инфраструктуру, развивает его технологии, а также портирует репозиторий на новые аппаратные архитектуры.

По данным ЕГРЮЛ, в ООО «Альт линукс» за Новодворским все еще числится доля в 10%. Еще 19% в нем принадлежит Алексею Смирнову, который, как заявляют в ИВК, последним из ключевых разработчиков перешел в «Базальт». Среди остальных соучредителей — ОАО «Открытые технологии» (доля в 50,5%), Екатерина Маринцева (10%), Антон и Владимир Фарыгины (по 5%) и ООО «Открытый код» (0,5%).

Алексей Новодворский покинул «Альт линукс» и получил на новый проект 100 млн

«Альт линукс» существует с 2001 г. В 2010 г. блокирующая доля в ней принадлежала госкорпорации «Ростех» в лице ОАО «Концерн "Сириус"».

Как зародился «Базальт»

Со слов Сизоненко можно заключить, что компания «Базальт СПО» возникла исключительно благодаря тому, что стороны договорились о финансировании данного проекта. Сизоненко рассказывает, что Новодворский достаточно давно вынашивал идею создания операционной системы класса предприятия — ОС, которая может поддерживать инфраструктуру бизнеса заказчика на всей территории РФ и за рубежом.

Коллектив Новодворского в ИВК знали еще с 2001 г., когда компания заказала у него разработку межсетевого экрана на базе ядра Linux. «Когда в середине 2015 г. пришел Алексей, он сказал, что у него есть решения и технологии, которые позволят создать линейку продуктов в течение года, и на это нужно 100 млн, — говорит Сизоненко. — Так появилась компания “Базальт”».

«Сегодня мы первая и единственная в России компания, которая выводит на российский рынок продукцию, которая может, умеет и обязана заместить решения Microsoft», — заверяет Сизоненко.

Технические подробности

ОС «Альт Сервер» и «Альт рабочая станция» позиционируются как системообразующие решения для крупных территориально распределенных организаций. В «Базальте» считают, что с их помощью заказчик может сформировать и поддерживать полномасштабную традиционную, облачную или гибридную ИТ-инфраструктуру, включающую службу каталогов, средства организации совместной работы, поддержку виртуализации и кластеризации.

Разработчики заверяют, что технологии, интегрированные в эти ОС, а также собственные методики внедрения «Базальта» позволяют крупной организации гладко мигрировать на них с ОС Microsoft, осуществив переход как полностью всей ИТ-инфраструктуры, так и ее отдельных фрагментов.

Непосредственно техподдержкой клиентов «Базальта» занимается сервисная компания ALP Group, имеющая партнерскую сеть в 300 городах РФ.

Имена конкретных заказчиков в «Базальте» не раскрывают. «ОС прошли всестороннюю проверку в нескольких крупных проектах масштаба региона РФ, причем именно как системообразующее ИТ-решение, обеспечивающее импортозамещение не только функций собственно операционной системы, но и службы каталогов (Microsoft Active Directory, или MS AD) и системы коллективной работы Microsoft Exchange», — отмечают в компании.

С 5 сентября 2016 г. «Альт сервер» и «Альт рабочая станция» включены в Реестр российского ПО при Минкомсвязи.

Экономика проекта

По словам Сизоненко накануне запуска проекта в ИВК провели исследование рынка, в ходе которого оценочно установили, что компания Microsoft на своих ОС ежегодно зарабатывает в России порядка $1 млрд. По расчетам ИВК, когда рынок созреет, продукты на Linux догонят по цене решения Microsoft, то есть чисто теоретически их создатели смогут зарабатывать столько же.

Далее ИВК исходит из того, что при тотальном импортозамещении на российские ОС класса предприятия придется только 60% рынка, потому что 20% заказчиков осознанно выберет локальные специализированные решения, а еще 20% сделает это непреднамеренно, не до конца разобравшись, что им в действительности требуется.

При этом, даже в рамках самого оптимистичного сценария к 2019 г. доля отечественного софта на рынке составит только 70%. В рамках пессимистичного этот показатель будет на уровне 30%, и только к 2023 г.

Исходя из этих соображений, в ИВК считают, что в реальности в перспективе нескольких лет рынок отечественных ОС класса предприятия составит $300-350 млн в год, и на первых порах доминировать на нем будет именно «Базальт», потому что российских конкурентов у него сейчас нет.