«Ростелеком» создал спецподразделение для продвижения мобильных приложений

Ростелеком открывает новое бизнес-направление digital, которое вберет в себя проекты, связанные с цифровыми продуктами и сервисами компании, которыми ранее разрозненно занимались другие подразделения оператора. Первым директором по digital стал Вячеслав Благирев, перешедший в «Ростелеком» из банка «Открытие».

Новое направление digital

Как стало известно CNews, в «Ростелекоме» открывается новое бизнес-направление digital, которое станет отвечать за запуск и развитие цифровых продуктов и сервисов, а также цифровых каналов продаж и обслуживания клиентов (различные веб-ресурсы, мобильные приложения и пр.).

Как уточнили в пресс-службе оператора, речь идет о таких решениях как Web-витрины с продуктами и услугами, единый личный кабинет и мобильное приложение «Мой Ростелеком». «Один из глобальных проектов — это развитие кроссплатформенных электронных продаж, причем не только собственных услуг компании, но и партнеров (гаджеты, услуги в развитие наших сервисов, например, страхование к ОТТ-продукту “Умный дом”), — отмечают в пресс-службе. — Будет также производиться цифровизация бизнес-процессов по существующим основным услугам компании, чтобы сделать обслуживание максимально быстрым и комфортным для абонентов. При внедрении новых продуктов обязательно будет проводиться цифровая экспертиза, чтобы максимум процессов можно было осуществлять в режиме онлайн».

Ранее все эти проекты были распределены по разным подразделениям. Например, единым личным кабинетом занимался департамент продаж массового сегмента. Новое направление будет реализовано в виде формирующегося сейчас в штаб-квартире компании так называемого digital-офиса.

Первый директор по digital «Ростелекома» Вячеслав Благирев

Цель новой структуры определена в компании как достижение синергии от совместных усилий блока по развитию и управлению бизнесом, продуктовых офисов и центров компетенций, ИТ-блока, дочерних компаний по разработке и внедрению новых продуктов и сервисов, основанных на цифровых и онлайн-решениях, BigData, облачных и других инновационных технологиях. «Офис станет единым центром компетенций по цифровым решениям для клиентов “Ростелекома” на базе инфраструктуры крупнейшего в стране интернет-провайдера», — добавили в пресс-службе.

Кто возглавил направление

В «Ростелекоме» рассказали CNews, что первым в должность директора по digital в корпоративном центре компании заступил Вячеслав Благирев. Его назначение официально произошло в октябре 2016 г. Его непосредственным руководителем стал старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» Владимир Кириенко.

До перехода на работу к оператору Благирев имел статус бизнес-партнера по технологиям банка «Открытие». В этой организации продолжает трудиться его брат Алексей Благирев — в должности директора по инновациям.