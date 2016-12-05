Менеджер Foxconn украл iPhone с завода на $1,5 млн

Экс-менеджер тайваньского Foxconn обвинен в краже нескольких тысяч iPhone. Смартфоны не прошли тестирование, но предприимчивый работник сдал их в китайские магазины, выручив более полутора миллионов долларов.

Вторая жизнь брака

Бывший старший менеджер тайваньской компании Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.), которая занимается сборкой гаджетов для таких ИТ-гигантов как Apple и Sony, обвинен в краже 5,7 тыс. iPhone на общую сумму около $1,56 млн. Об этом сообщает издание Asiaone со ссылкой на тайваньских прокуроров.

По информации представителей надзорного органа, менеджер по фамилии Цай (Tsai) работал в отделе тестирования готовых устройств. Он отдал распоряжение восьмерым сотрудникам завода Foxconn в китайском городе Шэньчжэнь (Shenzhen) тайно вывезти с материка на остров несколько тысяч iPhone5 и iPhone5s. Прокуроры отметили, что украденные смартфоны не предназначались для рынка — они не прошли тестирование и были помечены как бракованные. Тем не менее, Цай с подельниками с 2013 г. по 2014 г. успешно и систематически сдавали эти гаджеты в магазины Шэньчжэня.

Скандалы в Foxconn

Правоохранительным органам стало известно о преступлении после обращения самих представителей Foxconn. Массовая пропажа девайсов вскрылась после внутреннего аудита. Вернувшийся из Китая на остров менеджер был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Менеджер Foxconn два года воровал iPhone со своего завода

Журналисты отмечают, что это не первый за последние годы скандал, связанный с работниками Foxconn. В 2014 г. пятерым бывшим сотрудникам компании предъявили обвинения в вымогательстве. Как отмечали тогда силовики, злоумышленники требовали порядка $150 млн «откатов» с поставщиков в обмен на закупку их комплектующих и преференции при проверке их качества.

Месяц назад окружной суд в Тайбэе определил им наказание в виде 10 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Кроме того, Foxconn регулярно оказывается в центре внимания прессы из-за скандалов, связанных с суицидами сотрудников и использованием труда несовершеннолетних на китайских заводах.

Судьба производства

По данным аналитиков IDC, в третьем квартале 2016 г. компания Foxconn, сохранила за собой звание второго крупнейшего в мире сборщика смартфонов (первое место удерживает южнокорейская компания Samsung Electronics). Foxconn — ведущий контрактный производитель потребительской электроники и эксклюзивный партнер Apple в том числе по выпуску 5,5-дюймовых смартфонов iPhone 7 Plus.

Напомним, ранее СМИ также сообщали, что Foxconn может перенести производство смартфонов на территорию США. По информации Nikkei, Apple попросила руководство Foxconn, а также еще одного поставщика — тайваньского ODM-производителя компьютерных комплектующих Pegatron — рассмотреть перенос производства на американскую территорию. Foxconn дал согласие, а Pegatron отказался разрабатывать такой план из-за его высокой стоимости.